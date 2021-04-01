Погода на апрель в Рязани 2021 года: какой прогноз дают синоптики

Погода в Рязани на апрель 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще не закончился март, а жители региона активно интересовались в интернете, какая погода на апрель в Рязани их ожидает. Пусть и с опозданием, но расскажем, благо, что апрель только наступил.

Если верить сервису «Яндекс.Погода», погода на апрель 2021 года в Рязани обещает быть дождливой. Из 30 дней месяца только два ясных дня и 15 дней с длительными осадками. Остальные почти две недели – это дни с переменной облачностью.

Температура воздуха днем ожидается от +6 до +18 градусов, чем ближе к концу месяца, тем теплее.

Нужно отметить, откуда у «Яндекса» такие данные. Как указано на самом сервисе, это усредненные данные за последние десять лет. Так, что верить прогнозу погоды на апрель 2021 года в Рязани или нет, решать только вам. Ну или воспользоваться другим сервисом.

Например, Gismeteo… Согласно этому сервису, погода в апреле в Рязани будет достаточно дождливой - 16 дней, но ясных и солнечных дней тоже не намного больше – все три. Остальные дни рязанцев для рязанцев будут пасмурными и с переменной облачностью.

Еще один момент, который нужно отметить, это активное снеготаяние в апреле и весеннее половодье в Рязани 2021 года. О стихии можно подробнее почитать в материале «Половодье в Рязани 2021: МЧС объявило о начале подтоплений».

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