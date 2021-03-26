Последнее послание Сергея Есенина его первой любви продано в Рязань?

Записка Сергея Есенина Анне Сардановской ушла с молотка за 280 000 рублей. Источник изображения: аукционный дом «Литфонд»

24 марта лот №110 «Собственноручная записка Сергея Есенина на почтовой карточке, адресованная Анне Алексеевне Сардановской», как указано в описании на сайте аукционного дома «Литфонд», приобретен покупателем, имя которого пока не обнародуется. О выставлении послания на торги мы сообщали ранее.

Как заверил корреспондента «Комсомолки» в телефонном разговоре Борис Иогансон, директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, имя человека, купившего раритет, обязательно будет названо в ближайшее время, и сделают это в официальном порядке: либо руководство музея-заповедника, либо министерство культуры и туризма Рязанской области.

По информации, которую «Комсомолке» удалось получить от источника в аукционном доме, борьба за есенинский автограф продолжалась около двух минут. Напомним, что стартовая цена за почтовую карточку, посланную поэтом в 1916 году из Царского Села в село Дединово на имя его первой любви Анны Сардановской, равнялась 180 000 рублей. Один шаг на торгах составлял 10 000 рублей, а после отметки 200 000 увеличивался вдвое.

В конечном итоге записка Сергея Есенина ушла с молотка за 280 000 рублей.

Ее текст был впервые опубликован в № 6 журнала «Слово» за 1998 год в статье Юрия Прокушева «Первая Любовь Сергея Есенина». На оборотной стороне карточки четыре строчки: «Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.».

Текст послания был впервые опубликован в 1998 году в статье «Первая Любовь Сергея Есенина». Источник изображения: аукционный дом «Литфонд»

Это последнее известное на сегодня письмо, написанное и отправленное Есениным Анне Сардановской.

На сайте аукционного дома «Литфонд» особо отмечено, что есенинский автограф, проданный 24 марта, обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Надо напомнить, что в свое время архив великого кинорежиссера Андрея Тарковского, открыто называвшего своей родиной Рязанскую землю, был выставлен на продажу на аукционе Сотбис в 2012 году, и его купило правительство Ивановской области. Рязанская же область не проявила заинтересованности в приобретении архива Тарковского (читать подробнее).