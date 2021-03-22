На столичном аукционе будет продана любовная записка Сергея Есенина

На аукцион выставлено последнее послание Сергея Есенина Анне Сардановской. Фото: litfund.ru

24 марта аукционный фонд «Литфонд» предложит коллекционерам послание Сергея Есенина. Стартовая цена записки, адресованной поэтом его первой любви – учительнице Анне Сардановской, составляет 180 тысяч рублей.

В описании лота сказано, что это последнее известное письмо Есенина Сардановской. Текст записки публиковался в журнале «Слово» за 1998 год в статье Юрия Прокушева «Первая любовь Сергея Есенина».

Хотя, конечно, это отнюдь не письмо в прямом смысле, а несколько строк, написанных на обратной стороне почтовой карточки.

«Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.», - таково содержание текста.

«Очень грустно. Никогда я тебя не хотел обижать, а ты выдумала. Бог с тобой, что не пишешь. Мне по привычке уже переносить все. С. Е.», - таково содержание записки. Фото: litfund.ru

Анна Сардановская была учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии, которое теперь входит в Луховицкий район Московской области. С Сергеем Есениным она познакомилась в Константинове, куда приезжала с матерью, сестрой и братом погостить у родственника, местного священника И.Я. Смирнова, жившего по соседству с Есениными.

Анна Сардановская и будущая звезда Серебряного века встречались в период с 1906 по 1912 годы. В 1913 году отношения учительницы с поэтом разладились, после 1917 года переписка между Анной и Сергеем прекратилась.

Судьба Анны оказалась трагична: 7 апреля 1921 года она умерла во время родов, ей было всего 25 лет. Первая любовь поэта похоронена на кладбище в селе Дединово, где она работала учительницей.

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