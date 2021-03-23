Психиатр об интервью скопинского маньяка: Он действительно вменяем, но эмоционально абсолютно тупой

Врач считает, что у Мохова наблюдается патология личности. Фото - Youtube: СобчакДок.

22 марта телеведущая Ксения Собчак опубликовала первое большое интервью с Виктором Моховым, более известным под прозвищем скопинский маньяк. Столичная звезда побывала в доме преступника, в 2000 году похитившего двух девушек 14 и 17 лет и продержавшего их в бункере 3 года и 7 месяцев. В неволе одна из девушек родила от маньяка двоих детей.

«Комсомолка» попросила психиатра, психотерапевта Сергея Андреева посмотреть этот материал и поделиться с нашими читателями своими профессиональными наблюдениями.

Внимательно ознакомившись с материалом, врач резюмировал, что Мохов определенно не здоров, и чтобы это понять, достаточно даже непрофессионального взгляда. Но тут же оговорился, что речь идет не о заболевании наподобие шизофрении или биполярного расстройства. По мнению врача, у этого человека выражено глубочайшее личностное расстройство:

- Речь, скорее всего, идет о сильнейшем личностном дефекте. Я глубоко с его историей незнаком, но могу делать выводы по тому, как он в интервью говорит о своей матери. Видно, что он от нее так и не оторвался. О многом говорит и то, что у него до 50 лет так никакие отношения не появились. Перед нами явно пограничная и очень не устойчивая личность. При этом мы видим его абсолютную эмоциональную холодность, я бы даже сказал - эмоциональную тупость. 17 лет, проведенных в колонии, его явно не изменили. Во время интервью он не проронил ни одной слезинки, много шутил на эту тему. И это как раз тот вид эмоциональной тупости, который мы наблюдаем у тяжелых нарциссов. И именно в этом контексте он говорит, что Лена вон не рожает и надо ей снова заняться. То есть он до сих пор считает себя грандиозно успешным в сексуальном плане.

Мохов наслаждается вниманием к своей персоне. Фото - Youtube: СобчакДок.

При этом специалист полагает, что у Виктора Мохова наблюдается несколько видов личностной патологии:

- Скорее всего, здесь есть нарцисстический радикал, пограничный радикал и, судя по всему, дисоциальный радикал, ведь его даже ни разу не изменила тюрьма. И теперь, посмотрев это интервью, мне стало относительно ясно, почему тогда психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он действительно вменяем, но эмоционально абсолютно тупой. Добавьте к этому полнейшее отсутствие у него самокритики, которое лично мне все-таки дает повод задуматься о его интеллектуальной полноценности. Хотя при этом глаза у него достаточно умные и лексикон, так скажем, не совсем деревенский и не дураку принадлежащий. Поэтому, я думаю, сочетание этих качеств, как раз и дает нам феномен его личности - тяжелой пограничной и нарцисстической.

Скопинского маньяка не изменила даже тюрьма. Фото - Youtube: СобчакДок.

Напомним, 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов Катя и Лена прожили у маньяка в самодельной тюрьме. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).