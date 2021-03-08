Неслабый пол: сотрудница рязанского УНКВД выявила двух бывших агентов немецкой разведки

Анна Савельевна Федулова.

Во все времена женщины старались не уступать мужчинам, шли за ними в самые трудные и опасные профессии. Нередко, проявляя настырность и решительность, они добивались успехов и признания на так называемых «неженских» должностях.

Анна Савельевна Федулова родилась в 1917 году в крестьянской семье в селе Горлово (ныне Скопинский район Рязанской области). В 1933 году окончила Горловскую школу и поступила ученицей на машинистку в Горловский райисполком. Далее работала машинисткой в Горловской МТС, а 22 мая 1936 года перешла в органы НКВД. В наркомате внутренних дел сначала также трудилась машинисткой, а затем и оперуполномоченной.

В 1947 году она выявила на территории Рязанской области двух бывших агентов немецкой разведки, которые уже считали, что их измена Родине останется безнаказанной.

УБИЛ И ХОТЕЛ УЙТИ ОТ ОТВЕТА

7 октября 1946 года в четвертое управление Министерства государственной безопасности СССР поступила ориентировка на некого Александра Н. уроженца Рязанской области, который после пленения добровольно согласился сотрудничать с немцами. Показания на него дал один из бывших слушателей немецкой школы диверсантов, располагавшейся в местечке Грабовец (Польша). Работая по ориентировке, Анна Федулова установила, что в селе Бурминка (ныне Александро-Невский район Рязанской области) проживает Иван Н. 1918 года рождения, который с 1941 по 1945 году находился в плену у немцев, а затем с 1945 по 1946 годы снова служил в Красной (Советской) армии. Было установлено, что Иван Н. имеет полное сходство с Александром Н.

Сотрудники государственной безопасности раздобыли фотокарточку, находившегося в разработке подозреваемого, и отправили на опознание в один из советских лагерей, где отбывал наказание бывший соратник по немецкой разведшколе – все подтвердилось.

18 апреля 1947 года Ивана Н. арестовали. Он рассказал, что в августе 1941 года в районе города Умань попал в плен. В конце сорок второго – начале сорок третьего поступил добровольно в полицию. Конвоировал задержанных советских граждан и военнопленных, одного из которых в апреле 1943 года при попытке к бегству застрелил. Принимал участие в обысках и изъятии продуктов питания у местного населения. В октябре 1944 года направлен на немецкий формировочный пункт, где был завербован в школу диверсантов. В марте 1945 года его забросили в тыл советских войск, для осуществления подрывной деятельности. Бороться с РККА он не стал. Переодевшись в гражданскую одежду, под видом бывшего военнопленного явился на пересылочный пункт и снова был принят в ряды Красной армии.

ЗАБРАЛИ ИЗ ИНСТИТУТА

Второй выявленный Анной Федуловой бывший немецкий агент в 1947 году спокойно учился на первом курсе Рязанского педагогического института на факультете истории. Он не менял ни фамилии, ни имени. До войны Вячеслав Ш. уроженец деревни Елшино Пронского района учился в Москве в Институте советской кооперативной торговли. В начале Великой Отечественной был оправлен на фронт, где в сентябре сорок первого попал в плен.

Его арестовали 28 мая 1947 года. На допросах Вячеслав Ш. (1920 г.р.) показал, что в июне 1942 года добровольно поступил на службу в немецкую полицию, где работал в качестве писаря. В 1944 году также добровольно направлен в разведшколу. В начале апреля 1945 года его забросили в советский тыл для сбора секретной информации. Немецкий разведчик задание выполнил, но был задержан советскими солдатами при попытке перейти линию фронта. Выдал себя за бывшего военнопленного, поэтому поначалу избежал наказания.

Обоих бывших агентов немецкой разведки суд по статье «Измена Родине» приговорил к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 1954 года оба дела были пересмотрены комиссией, но приговоры оставлены без изменений. Смягчающих обстоятельств не нашли ни тогда, ни в двухтысячных, когда снова вставал вопрос о реабилитации.