«Приходите в назначенное время»: почему в рязанском онкодиспансере громадные очереди

Такую картину наблюдал наш читатель 25 января.

В региональном министерстве здравоохранения ответили на критику рязанцев относительно многочасовых очередей на госпитализацию в Областной онкологический диспансер.

Напомним, читатель «КП» сообщил, что в понедельник 25 января столкнулся с тем, что приехав с пациентом в больницу к 8 часам утра, в палату его определили только после полудня.

- Хочется передать «теплые» слова нашим чиновникам из минздрава и посоветовать не попадать им в больницы города Рязани, - резюмировал Руслан.

В комментарии к этой новости в социальной сети «Вконтакте» информацию об очередях подтвердила Наталья Ларина. Она рассказала, что ее мама проходит лечение каждые три недели и такая обстановка была всегда.

«Сначала очередь в регистратуру, потом к врачу за направлением, потом в приемный покой. Итого с 7 утра до 11-12 проводит в очередях. Задавали вопросы неоднократно, итог нулевой», - написала женщина.

В ответ на это сообщение представитель регионального минздрава написал на странице «КП», что по понедельникам в онкологическом диспансере день госпитализации.

«Пациентов оформляют на плановое операционное лечение, в отделение лекарственной терапии и дневной стационар. Приемный покой работает с 8.00 до 15.00. При назначении даты госпитализации врачи разделяют патоки пациентов и назначают и дату, и время, к которому пациент должен приехать», - объяснили в минздраве.

В ведомстве также уточнили, что на утреннее время преимущественно назначают иногородних пациентов, так как они приезжают в областной центр по расписанию междугороднего транспорта. Также там попросили рязанцев «приходить в приемный покой в рекомендованное врачом время, чтобы избегать массового скопления людей в коридорах».

Но похоже такой ответ не удовлетворил нашу читательницу. Она написала, что «за более чем три года маминого лечения, госпитализация по времени была лишь однажды».

Напомним, что «Комсомолка» также направила письменный запрос в региональное министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся в лечебном учреждении.

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