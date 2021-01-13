После новости о том, что рязанское управление ФСИН отказывается сотрудничать с Духовным управлением мусульман региона, в ведомстве прошла рабочая встреча с представителями духовенства.Напомним, в отчете о проделанной работе за 2020 год рязанского мухтасибата было указано: «Практически приостановлена работа с УФСИН, по причине отказа со стороны УФСИН по Рязанской области продлить действие договора о сотрудничестве, срок действия которого истек».Но как оказалось в действительности, все не совсем так. Да, соглашение не заключено, но не потому, что кто-то этого хочет.— Изначально было заключено соглашение с Советом муфтиев России, но случилось так, что Совет вошел в ДУМ РФ (Духовное управление мусульман – Ред.). Теперь все соглашения должны быть перезаключены на ДУМ РФ. И возникла проволочка, которая не позволила дойти до подписания. Но вины УФСИН в этом нет, — сказал на встрече имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев.Кроме того, по словам помощника начальника рязанского УФСИН по организации работы с верующими Николая Кутакова, все зависит от центрального аппарата. То есть, сначала федеральный орган заключает соглашение на своем уровне, а потом уже в соответствии с этим документом соглашение заключается в регионе, и только по согласованию со ФСИН России.— Существуют требования закона, которые должны быть соблюдены, — подчеркнул Николай Борисович. — Ведь раньше мы сотрудничали, у нас не было никаких препятствий. А соглашение… оно должно быть, но играет уже второстепенную роль. Отсутствие соглашения не являлось для нас препятствием, а вот коронавирус – да, барьер. Сейчас, говорят, ситуация стабилизировалась, возможно, в мае работу возобновим, в том числе поездки по колониям. В любом случае, мы можем проводить какие-то мероприятия и в режиме онлайн, мы готовы транслировать видеообращения мусульман по всем учреждениям.Николай Кутаков поблагодарил представителей мусульманского духовенства, отметив, что их встречи с заключенными очень позитивно влияют не только на осужденных, исповедующих ислам, но и на других осужденных. Потому что они находятся в очень тесном контакте друг с другом.— И поэтому мы не отказываемся от взаимодействия ни в коем случае, мы наоборот хотим продолжать нашу совместную работу, — отметил Кутаков. — Нужно сказать, что количество осужденных-мусульман с каждым годом снижается – это статистика, а после того как колонии посещают представители мухтасибата, снижается и количество нарушений со стороны осужденных.— Как-то я приехал в ИК-5. Начальник колонии попросил меня зайти в СУС (строгие условия содержания – Ред.), — вспомнил управляющий делами духовного управления мусульман Рязанской области Абдусалом Хакимов. — Когда я зашел туда, меня заключенные встретили очень агрессивно: «Ты кто такой?», «Что пришел?» А тема у меня была «О пользе поста». В итоге вокруг меня собрались не только мусульмане, но и представители других религий, никто нигде не прятался – все сидели и слушали.Абдусалом Хакимов особо подчеркнул, что такого взаимопонимания, которое у мухтасибата есть с УФСИН в Рязанской области, нет ни в каком другом регионе: во всех учреждениях открыты молельные комнаты, даже в колониях строгого режима мусульманам разрешается выполнить пять намазов в день.— Руководство УФСИН, колоний пошли нам навстречу, у дежурных появились графики намазов, а молельные комнаты в колониях строго режима находятся непосредственно в общежитиях, поэтому все, кто исповедуют ислам, могут всегда совершить обряды.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!