В Рязани разместили инсталляцию в поддержку сохранения деревянного зодчества

1 июля на всенародном голосовании почти 79% рязанцев поддержали поправки в Конституцию РФ. Среди нововведений главного закона страны есть статья 44, в пункте 3 которой написано: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Кроме того, новая статья гарантирует каждому гражданину нашей страны «свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества».

ЧЕРЕПА НА ФОНЕ РАЗРУХИ

А уже 15 июля на улице Щедрина можно было увидеть, как люди вдохновленные нововведениями, использовали их для привлечения внимания к известной рязанской проблеме – сохранение исторических зданий. На один день на улице появилась необычная инсталляция, состоящая из довольно крупной картины и автомобильного аварийного знака, оставленными рядом с чудом уцелевшими деревянными домами. Причем в течение дня композиция перемещалась по улице от одного здания к другому. А внимательный прохожий, подойдя ближе, мог увидеть под изображением устрашающих черепов, размещенных на фоне силуэтов разрушенных деревянных домов, черные на ярко-желтом фоне слова «Береги историю».

На картине изображены черепа на фоне силуэтов разрушенных деревянных домов.Фото: Константин МОГИЛИН

Автор этой работы, пожелавший остаться инкогнито, в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» объяснил, что таким образом хочет привлечь внимание горожан и властей к их новой обязанности, теперь прописанной в Конституции.

Среди зданий, у которых была размещена инсталляция, был и частный дом №19. Совсем недавно из-за непогоды объект культурного наследия был сильно поврежден упавшим на него вязом. До этого на соседней улице Садовой строительная организация снесла два деревянных дома, в том числе тот, в котором прошли юные годы писателя Константина Симонова.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Почему же так получается, когда на словах мы говорим одно, а делаем ровно противоположное? Осмелимся предположить, что многие из этих 79% одобривших поправки рязанцев на самом деле не любят свой город.

Дело в том, что большинство домов, за сохранение которых бьются градозащитники, находятся в частной собственности. Но вместо того чтобы содержать их в нормальном состоянии, люди просто-напросто ждут, когда дома окончательно разрушатся. Расчет понятен: их квадратные метры признают аварийными, а жителей переселят в новенькие 25-этажки, называемые в народе «человейниками».

На самом деле эти люди, поддавшись тренду, навязанному застройщиками, считают, что в новостройке, выросшей буквально в поле, их жизнь сразу же на порядок улучшится. Хотя многие урбанисты убеждены как раз в обратном, полагая, что среда, окруженная безликими многоэтажками, малопригодна для комфортного проживания.

Местные жители поддержали необычную художественную акцию.Фото: Константин МОГИЛИН

Но главный аргумент жильцов таких домов «а вы попробуйте здесь пожить!» на самом деле звучит как пустое оправдание и нежелание поддерживать свою собственность в нормальном состоянии. Если человек любит свой старенький дом, он будет стараться за ним ухаживать, ремонтировать по мере необходимости, красить и чинить то, что поломалось. Ведь даже если в доме живет совсем пожилой человек, в большинстве случаев у него есть дети и внуки, которые, зная отношение родителей к дому, будут стараться помогать. Но пока, к сожалению, это, скорее, утопия, в большинстве случаев непонятная ни чиновникам, ни рязанцам.

СКАЗАНО

Директор Рязанского художественного училища имени Вагнера Василий Колдин:

- В советское время в стране да и в Рязанской области строилось много так называемых Домов культуры. Вот только работа этих учреждений, как оказалось, на уровень культуры практически никак не повлияла. Можно сколько угодно плясать и петь патриотические песни, но только к культуре это никак не приведет. Ребята же, организовавшие художественную акцию на улице Щедрина, как раз и занимаются воспитанием самосознания общества, пытаясь артистическим высказыванием привлечь внимание к проблеме, которую уже давно необходимо решать. Но, к сожалению, люди, от которых все это зависит, по-прежнему остаются глухи.

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