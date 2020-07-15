Через 10 лет после смерти первого ребенка рязанка весом 189 кг родила здорового мальчика

14 июля в рязанском областном перинатальном центре врачи-акушеры приняли роды у женщины весом 189 килограммов. Как это принято объявлять у врачей, «родился живой мальчик». От себя добавим, здоровый.

— Избыточная масса тела часто указывает на проблемы со здоровьем, эта пациентка была у нас на контроле, но беременность протекала без осложнений, — рассказывает главный врач перинатального центра Ирина Девятова. — По показаниям ей потребовалась операция кесарева сечения. Все прошло благополучно, и на свет появился живой доношенный мальчик 2700 граммов, ростом 50 см.

«Комсомолка» связалась с врачом-акушером Тамарой Шевляковой, которая непосредственно принимала роды, и выяснила все подробности операции.

— Конечно, определенные сложности были в процессе оперативного вмешательства, но мы справились. И мама, и ребенок здоровы, — говорит Тамара Валерьевна. — Нужно уточнить, что у пациентки уже были роды в 2010 году. Она рожала самостоятельно, Но, к сожалению, малыш умер через сутки. Там были проблемы именно у ребенка. Для нас, врачей, такие случаи находятся на особом контроле. Если женщина уже когда-то потеряла ребенка, мы… мы подключаем абсолютно все наши возможности, чтобы подобных трагедий не происходило.

По словам врача, 32-летняя женщина с избыточным весом находилась под контролем медиков ежедневно, и само решение о кесаревом сечении принимали непосредственно перед родами.

— Роды - это процесс небыстрый. Все может идти и 10, и 12 часов, пока шейка матки откроется. А в данном случае, когда начинались схватки, мы следили за всеми изменениями, в том числе – сердечно-мышечным сокращении у плода. Именно тогда решили, что нужно кесарево сечение, — говорит врач-акушер. — Что касается веса пациентки, могу сказать, что она не жаловалась на состояние здоровья, у нее не было диабета, но вес – да, был избыточен. Представьте, 189 кг, из них 26 кг прибавилось в процессе беременности. К счастью, вся акушерская бригада плюс анестезиолог справились на отлично. Операция проходила при полном участии женщины (смеется), наркоз был региональный.

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В последнее время пациентками перинатального центра чаще всего становятся женщины весом 150, 160 и 176 килограммов. Но вес этой роженицы оказался рекордным - 189 кг при росте 157 см.

- Это примета времени, - отметила главный врач Ирина Девятова.

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