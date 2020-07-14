В Рязани приняли роды у женщины весом 189 кг

14 Июль 2020 2020-07-14T12:28:35+03:00

Врачи обеспокоены тем, что все чаще попадают в перинатальный центр пациентки с избыточным весом

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В перинатальном центре Рязани родила женщина весом 189 килограммов, сообщает региональный минздрав.

По словам специалистов, в последнее время пациентками чаще всего становятся женщины весом 150, 160 и 176 килограммов. Но вес этой роженицы оказался рекордным - 189 кг при росте 157 см.

— Избыточная масса тела часто указывает на проблемы со здоровьем, эта пациентка была у нас на контроле. Однако беременность протекала без осложнений. По показаниям ей потребовалась операция кесарева сечения. Все прошло благополучно и на свет появился живой доношенный мальчик 2700 граммов, ростом 50 см, — сообщила главный врач перинатального центра Ирина Девятова.

Как отметила главврач, чрезмерное увеличение массы тела пациентов становится приметой времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU