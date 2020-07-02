Рязань долгие годы мучается потопами, но системно ливневками власти не занимаются

За июнь в Рязани осадков выпало в полтора раза больше нормы. Это в очередной раз обнажило проблему: каждый дождь превращается в потоп, причем уже не локальный, а общегородской. Но даже самые кризисные точки власти оказались не в состоянии ликвидировать.

Так, 25 июня депутаты Рязанской городской Думы попросили главу администрации Елену Сорокину отчитаться о ливневых канализациях на Московском шоссе (в районе путепровода).

- Это либо выравнивать дорогу, но тогда придется поднимать железнодорожный мост. Второй вариант - увеличить пропускную способность дождеприемника. Это наиболее реалистичный вариант. Представьте, у вас на кухне слив в раковине работает исправно. А попробуйте быстро вылить пятилитровую кастрюлю: вода уйдет, но не сразу, - сказала Сорокина.

- Можно было бы оценить чувство юмора главы, но здесь уже пора плакать, - прокомментировал слова градоначальницы депутат-коммунист Денис Сидоров. - Городские власти только обдумывают, что делать с ливневками только на самых известных участках. Системно городскими ливневками никто заниматься не собирается! А ведь имеющиеся сети были спроектированы и построены под нужды Рязани 50-60-х годов прошлого столетия! Все последующие годы системно ливневками областного центра никто не занимался. Ни при ремонтах дорог, ни при строительстве новых микрорайонов, ни при точечной застройке центра.

Напомним, еще в 2017 году губернатор Николай Любимов заявил, что только 14% улично-дорожной сети в Рязани оборудовано ливневой канализацией, поэтому необходимо разработать отдельную программу для обеспечения целевого бюджетного финансирования. Однако воз и ныне там.

Более того, городские власти не обладают картой городских коммуникаций в полной мере и не могут определить их собственника, когда возникают проблемы.

- Команда была четкая – всех владельцев выявить, - высказался Николай Любимов после осмотра перекрестка Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. - Если их нет, тогда это ответственность управления благоустройства города. Провести эту работу на центральных улицах нужно максимум за лето, а до конца года разобраться со всеми остальными колодцами.

- Как такое возможно, чтобы городские службы, подключая кого бы то ни было к инженерным сетям Рязани, не знали и не систематизировали расширяющиеся коммуникации? Вопрос к компетентности управлений горадминистрации, которые ставят свои разрешения под проектами, - заметил Денис Сидоров. - Вопрос к ним же: почему при проектировании-строительстве новых микрорайонов они не настаивают на обязательном строительстве ливневок в будущих дворах? А как объяснить, что относительно новые микрорайоны в Кальном на Касимовском шоссе сегодня также тонут после каждого летнего дождика?

Ответы на эти вопросы хотелось бы получить всем рязанцам, а главное – увидеть, наконец, конкретные действия и позитивные изменения.