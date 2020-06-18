18 Июнь 2020 2020-06-18T07:46:33+03:00

Любимов: До конца лета нужно разобраться со всеми ливневыми колодцами Рязани. Фото: администрация Рязани.

Изменить размер текста: A A

После осмотра дорожного покрытия на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной губернатор Николай Любимов распорядился привести в порядок все без исключения люки инженерных коммуникаций в Рязани.

Любимов заметил, что до сих пор у профильных служб «отсутствует полное понимание о владельцах таких объектов, а значит, ответственных организациях».

— Естественно, это не устраивает меня как губернатора. Команда была четкая – всех владельцев выявить, — заявил глава региона. — Если их нет, тогда это ответственность управления благоустройства города. Провести эту работу на центральных улицах нужно максимум за лето, а до конца года разобраться со всеми остальными колодцами.

Отметим, что по данным администрации Рязани, всего в городе 98 км сетей ливневой канализации, из которой 30 км – внутридворовые и 68 км – уличные. По оценкам специалистов, все сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В 2017 году губернатор Николай Любимов во время «прямой линии» не обошел вниманием эту проблему, но заметил, что на комплексный ремонт и развитие «ливневки» в Рязани требуется порядка 18-19 млрд рублей. Это связано с тем, что помимо прокладки коммуникаций необходимы станции для очистки стоков и ремонт дорожных участков, где будут проводиться работы (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

До следующего ливня: в Рязани устранили последствия потопа на Московском шоссе

На месте происшествия работали специалисты аварийной службы и экипаж ГИБДД (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU