Земля зовет: как рязанцам получить самую выгодную ставку на покупку загородного дома

Повышенный спрос на аренду и приобретение загородной недвижимости, возникший в столице с начала пандемии, докатился и до Рязанской области. В агентствах недвижимости отмечают, что сначала карантинных ограничений рязанцы и гости из Москвы брали в аренду загородные дома на короткий срок, для того чтобы там проводить время самоизоляции. Теперь же горожане ищут дома для покупки, так как многие хотят жить как можно ближе к природе. Эксперты рынка полагают, что повышенный спрос на собственные загородные дома сохранится и после окончания пандемии. И реагируя на растущий спрос, коммерческие банки разработали для своих клиентов предложения по так называемой загородной ипотеке.

От 4,9% в год и никаких навязанных страховок!

Обычно банки предлагают займы на покупку такой недвижимости по ставке аналогичной городской, а иногда и выше. Исключение - партнерские программы, но встречаются они не часто. У Прио-Внешторгбанка такая программа есть. Ее условия действуют при покупке квартир в жилом комплексе «У Старицы». Это три трехэтажных дома, расположенных в хвойном лесу на берегу реки Старицы между поселками Солотча и Заборье.

Процентная ставка здесь значительно ниже, чем при покупке загородной недвижимости и начинается от 4,9% в год. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНВД и патентную систему налогообложения, ставка - 5,9%. Расходы на страхование жизни и прочее отсутствуют.

В каждом доме - 66 квартир комфорт-класса. Метраж можно подобрать по вашему желанию. Есть совсем небольшие однокомнатные квартиры площадью от 31 м2. Метраж двухкомнатных квартир от 54 м2. Будет ли это квартира с отделкой или без, решаете вы. Например, квартира площадью в 41 квадратный метр без отделки обойдётся в 1 423 000 руб. Если площадь та же, но жилье готово под финишную отделку, стоимость квартиры будет выше - от 1 800 000, но вы сэкономите время и силы, доверив эту работу профессионалам.

ЖК «У Старицы».

Апартаменты или свой дом?

По мнению экспертов, многие рязанцы рассматривают такое жилье чаще всего как квартиры выходного дня. И это является оптимальным вариантом для тех, кто после рабочих будней в городе мечтает вырваться на природу.

В самом поселке Солотча также продаются апартаменты. Существенное отличие от квартир - в апартаментах нельзя прописаться. Если это не смущает, то можно подобрать и такой вариант.

Если первый взнос больше половины от всей стоимости жилья, то для молодых семей в Прио-Внешторгбанке ставка на ипотеку составит примерно 8,9 % годовых. Взнос меньше половины - ставка начнется от 9,3% и будет зависеть от категории заемщика.

- Выбирая ипотеку, обращайте внимание на те условия, которые позволяют уменьшить процентную ставку. В нашем банке она будет ниже для тех, кто получает зарплату на нашу карту, имеет положительную кредитную историю у нас или относится к категории «бюджетников» - государственных или муниципальных служащих, - пояснила заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка (ПАО) Наталья Безносова.

Заместитель начальника управления кредитования Прио-Внешторгбанка (ПАО) Наталья Безносова.

Эти условия стоит учитывать при выборе любой ипотеки, особенно если вы собираетесь покупать дом с участком земли. Такое приобретение само по себе дороже, потому что помимо жилья вы становитесь еще и владельцем квадратных метров земли, которые со временем превратятся в цветущий сад, лужайку перед домом или позволят построить баню. В Прио-Внешторгбанке ставки по ипотеке на покупку готового дома с земельным участком начинаются от 9,9 %.

Полные условия ипотечного кредитования в Прио-Внешторгбанке уточняйте на сайте priovtb.com.

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