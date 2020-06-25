Новости по коронавирусу в Рязани и области на 25 июня: за сутки заразились 26 жителей областного центра

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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К 01.00 25 июня выявлено еще 43 случая заражения коронавирусной инфекцией. Стало быть, с начала пандемии в Рязанской области заболевание COVID-19 подтвердилось у 4943 человек. Еще 41 положительный тест находится на подтверждении регионального минздрава. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 4984 человека.

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Больше всего заболевших к 01.00 25 июня в возрастной группе от 46 до 64 лет- 1945 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 469. Стало быть, каждый десятый больной коронавирусом житель рязанского региона находится в детском возрасте.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 1624 человека;

- от 46 до 64 лет – 1945 человек;

- от 65 до 80 лет – 730 человек;

- старше 80 лет – 175 человек;

- дети – 469 человек.

Более подробная статистика здесь.

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Несомненными лидерами по противостоянию коронавирусной инфекции являются Кадомский район и рабочий поселок Пителино. Здесь всего по два заболевших, причем в Пителине до последнего числился один больной. А вот в Рязани только за сутки заболели сразу 26 человек. Полную картину по географии коронавируса, опираясь на официальную статистику, мы представили в этой новости.

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К 01.00 25 июня в стационарах находятся на лечении 417 пациентов с COVID-19, в том числе 7 детей. По информации медиков, состояние 64 человек оценивается как удовлетворительное. 315 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 38 человек тяжело больны, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За истекшие сутки выздоровели еще 27 человек, 11 из них проходили лечение в стационаре. В целом с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших достигло 3294 человек.

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Последние данные к 01.00 25 июня по летальным исходам таковы. 75-летний мужчина провел в больнице более месяца с подтвержденной двусторонней пневмонией и имел сопутствующие хронические заболевания. Трижды за этот месяц врачи подключали его к ИВЛ, но, несмотря на все усилия медиков, спасти пациента не удалось. Окончательно причина смерти станет ясна после патологоанатомического и гистологического исследований.

Всего по данным федеральной статистики от коронавируса в Рязанской области умерли 17 человек.