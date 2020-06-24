2020-06-24T12:31:27+03:00
Коронавирус Covid-19

За истекшие сутки коронавирусом заразились 26 жителей Рязани

Несомненными лидерами по противостоянию коронавирусной инфекции являются Кадомский район и рабочий поселок Пителино
Антон ВОХЕЧ
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Маски поснимали многие. Даже в местах скопления людей.Маски поснимали многие. Даже в местах скопления людей.Фото: Павел АВЕРИН
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В целом в Рязанской области на 24 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 4984 человека. При этом каждый десятый больной - ребенок - убедитесь в этом сами.

На 24 июня в г. Рязани выявлено 2619 (+26) случаев. В Рязанском районе – 239 (+2). В Рыбном -141 (+1); в Касимове — 127 (+1); в Новомичуринске – 126; в Ряжске – 124; в Скопине – 114. В Клепиковском и Шиловском районе по 100.

Далее в списке по убывающему числу зараженных коронавирусом следует Скопинский район — 97. В Михайловском – 85; в Рыбновском районе – 83; в Спасском районе – 74; в городе Сасово – 72; в Касимовском районе – 61; в городе Михайлов – 58.

Есть целый ряд районов, городков и весей в Рязанской области, где число больных коронавирусом так и не перешагнуло порог в пятьдесят человек. В Сараевском районе – 47; в Шилове – 45; в Александро-Невском – 42; в Пронском районе – 39; в Пронске – 36; в Сапожке – 32; в Шацком районе – 32 . В Захаровском и Сасовском районе по 30; в городе Спасск-Рязанский – 29; в Старожилове – 29; в Шацке – 28; в Милославском районе и самом Милославском – по 27; в Чучкове – 26; в Александро-Невском районе – 22; в Сараях – 22; в городе Спас-Клепики — 21; в Чучковском районе – 20 .

А вот места, куда зараза проникла менее всего . Заболевших в Кораблинском районе – 19; в Старожиловском районе – 19 ; в городе Кораблино – 17; в р.п Ермишь – 16; в Ряжском районе – 16; в Захарове – 15; в селе Путятино – 15; в Ермишинском районе – 12.

И, наконец, своеобразные лидеры по противостоянию коронавирусу. В Кадоме — 9 заболевших; в Ухолове — 9; в Пителинском районе – 6; в Путятинском районе – 6; в Ухоловском районе – 6; в Кадомском районе – 2; в рабочем поселке Пителино – 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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