Каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок
По состоянию на 24 июня в регионе выявлено 4943 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 41 является условно подтвержденным. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет- 1945 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 469 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет – 1624 человека;
- от 46 до 64 лет – 1945 человек;
- от 65 до 80 лет – 730 человек;
- старше 80 лет – 175 человек;
- дети – 469 человек.
Более подробная статистика здесь.
Не смотря на снятие части ограничений, обстановка по коронавирусу остается довольно напряженной. Только в тяжелом состоянии находятся 40 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Цифры лечащихся в стационарах не внушают особого оптимизма.
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ИСТОЧНИК KP.RU