Каждый десятый рязанец с коронавирусной инфекцией - ребенок

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:52:57+03:00

Пока не следует забывать о "красной зоне". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 24 июня в регионе выявлено 4943 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 41 является условно подтвержденным. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет- 1945 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 469 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 1624 человека;

- от 46 до 64 лет – 1945 человек;

- от 65 до 80 лет – 730 человек;

- старше 80 лет – 175 человек;

- дети – 469 человек.

Более подробная статистика здесь.

Не смотря на снятие части ограничений, обстановка по коронавирусу остается довольно напряженной. Только в тяжелом состоянии находятся 40 пациентов, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Цифры лечащихся в стационарах не внушают особого оптимизма.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU