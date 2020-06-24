Украинец, перебравшийся в Рязань, вспоминает Парад Победы 1945 года: «В тот день над столицей накрапывал мелкий дождь»

24 июня 1945 года в небе над столицей было пасмурно, накрапывал мелкий дождь. Под четкий, безукоризненно выведенный барабанный ритм на специальный помост у подножия мавзолея Ленина падали знамена и штандарты поверженных немецких войск. Парад в ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне принимал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.

Первое знакомство читателей «Комсомольской правды» с Николаем Ефимовичем Беспаловым состоялось 24 июня 2010 года – ровно 65 лет спустя после поистине знакового события, продемонстрировавшего всему миру несокрушимость Красной Армии. Уроженец города Ахтырка Сумской области (Украина), перебравшийся в Рязань еще в далеком шестьдесят пятом, был в числе тех счастливчиков, кто маршировали по брусчатке Красной площади тем пасмурным столичным днем.

Николай Ефимович Беспалов.

КАК ЭТО? ВОЙНА…

Во время подготовки того материала приятно было узнать, что ветеран на протяжении многих лет покупает еженедельный выпуск «Комсомольской правды» в киоске у музыкального училища. Вдвойне приятнее было слышать слова похвалы, адресованные авторам рязанской вкладки за их интересные и жизненные материалы. В той встрече, оставшейся уже далеко позади, было нечто большее, чем просто разговор между фронтовиком и корреспондентом. Среди участников Парада Победы были, конечно, и коренные рязанцы.

Можно вспомнить Юрия Васильевича Фулина (1924– 2002 гг.), мечтавшего до войны поступить на исторический факультет педагогического института и в послевоенные годы внесшего огромный вклад в сохранение культурного наследия нашего региона и воспитание молодых талантливых преподавателей. Об этом человеке можно долго и интересно рассказывать, но наши жизненные пути не пересекались, а биографические материалы и старые документы никогда не заменят живого человеческого общения.

Пропуск на Парад Победы 1945 года. Архив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Поэтому не будем придумывать ничего лишнего, а просто вернемся в тот июньский день, когда дверь обычной квартиры в одном из многоэтажных домов на улице Ленинского Комсомола нам открыл Николай Ефимович Беспалов.

– В сороковом году я поступил на учебные курсы в Сумской аэроклуб, – рассказывал о себе Николай Ефимович. – После его окончания отправился в Конотопское авиационное училище, оттуда, в свою очередь, был направлен в Сталинградскую школу летчиков. О начале войны узнал, находясь в карауле. Ребята пришли на смену и говорят: «Коля, война началась!» Поначалу трудно было понять, как это – война…

ОН ПОДСТАВИЛ «БРЮХО»

- В сентябре нас погрузили на баржи и отправили в Астрахань, затем – в кустанайские степи. Здесь летали на И-16, в конце 1942 года в часть пришли самолеты Як-1. 20 июня 1943 года, получив документы и звание младшего лейтенанта, меня направили в расположение 814-го авиаполка истребительной авиации.

Первый бой летчик Беспалов принял под Харьковом. Со своим ведущим Николаем Химушиным (1922–1943 гг., Герой Советского Союза) выполняли облет линии фронта. Наткнулись на немецкий самолет-разведчик Фокке-Вульф 189. Догнали и сбили… Но нашему герою больше запомнился другой фронтовой эпизод:

– 22 февраля 1945 года шестерка наших истребителей, прикрывая войска 1-го Украинского фронта, вступила в бой с двадцатью немецкими бомбардировщиками ФоккеВульф 190, летевшими бомбить переправу. Закрутилось, завертелось… Один их «фоккеров» прямо передо мной на разворот пошел – подставил «брюхо». Я как дал по нему… Это мой единственный лично сбитый самолет противника (еще на счету Беспалова три самолета, сбитых в группе. – Ред.). Когда сели, пот с нас ручьем лился. Более напряженного дня у меня на войне не было. Тогда нам удалось сбить семь немецких Фокке-Вульф 190, при этом оба наших звена вышли из боя без потерь. Всем летчикам за то сражение приказом командующего 1-м Украинским фронтом Конева были вручены награды – ордена Боевого Красного Знамени.

Летчик Николай Беспалов (справа) отрабатывает с товарищем схемы воздушного боя.

Наше общение с Николаем Ефимовичем не ограничилось одной встречей. Спустя несколько месяцев в рамках подготовки очередного материала под рубрикой «Неизвестная война» мы вновь обратились к нему, чтобы послушать историю о том, как на фронте отмечали Новый год.

– В действующей армии праздник практически не отмечался. Даже наркомовские сто граммов и те не были положены в честь праздника. Командование считало, что нам не стоит расслабляться. Время было тяжелое – не до праздников и веселья. Мы, конечно, знали, что наступил Новый год, но мысли были совсем о другом… День и ночь думали о том, как скорее добить ненавистного врага, приблизить победу и вернуться домой.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА СТРАНУ

Последний боевой вылет летчик Беспалов совершил 12 мая 1945 года во время Пражской наступательной операции (заключительная стратегическая операция Красной Армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была освобождена Прага, 5–12 мая 1945 года. – Ред.).

– А уже буквально через несколько дней после этого нас отправили эшелонами на Родину. В Москве в здании Пехотного училища, что на Сущевском валу, мы жили около месяца. Нам выдали новую форму. Каждый день маршировали на плацу. 22 июня сообщили, что через два дня на Красной площади состоится парад в честь Великой Победы, в котором нам предстоит принять участие.

В тот день – 24 июня 1945 года – первым по Красной площади шел сводный полк барабанщиков-суворовцев. Далее следовали полки фронтов в порядке их расположения на театре военных действий к концу войны (с севера на юг): сводный полк Карельского фронта, сводный полк Ленинградского фронта, сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, сводные полки 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов, знаменная группа Польского войска, сводные полки 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов, сводный полк Военно-Морского флота. Полки шли под ритмы духовых оркестров, но затем все смолкло…

Под барабанную дробь двести рослых гвардейцев внесли на площадь склоненные знамена поверженных немецких частей и бросили их к подножию мавзолея. Это стало настоящим апофеозом Парада Победы, апофеозом долгих и страшных четырех лет нескончаемой человеческой боли. Было торжественно и радостно, но при этом невыносимо тяжело. Зазвучали сначала робкие, а затем все нарастающие аплодисменты. Это был земной поклон тем, кто вернулся с победой, и, конечно, тем, кто сложил свои головы за свободу родной земли…

Немецкие штандарты и знамена падают к подножию мавзолея. Фрагмент фотопанно из экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск (Рязань).

Парад продолжили войска Московского гарнизона, а также артиллерийские, механизированные и танковые соединения.

– Накрапывал дождь, – продолжает делиться воспоминаниями Николай Ефимович, – а мы маршировали по брусчатке и испытывали особую гордость: за страну, за то, что наконец закончилась проклятая война, за то, что именно нам досталась эта Великая Победа.

К сожалению, сегодня Николая Ефимовича уже нет в живых.

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