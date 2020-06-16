Порядочнее Провоторова? Актер Ефремов не намерен уходить от наказания за счет связей

Уже больше недели в федеральном информационном поле обсуждается страшная трагедия, случившаяся с рязанцем Сергеем Захаровым. 8 июня мужчина стал жертвой ДТП, спровоцированного актером Михаилом Ефремовым.

Напомним, смертельная авария про–изошла поздно вечером на Садовом кольце в Москве. Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.

С СЕРГЕЕМ ПРОЩАЛОСЬ ВСЕ СЕЛО

А уже 11 июня в селе Кузьминском Сергея Захарова похоронили. Отпевание прошло в храме соседнего села Константинова. С 10 часов утра у церкви начали собираться родные, друзья и знакомые погибшего. Ближе к полудню сюда подъехала мать Сергея Мария Захарова. До похорон 83–летнюю женщину оберегали и не говорили ей о смерти, а когда это сделать все–таки пришлось, ей просто сказали, что у Сережи отказало сердце. Никаких трагических подробностей о ДТП с пьяным заслуженным артистом тогда ей не сообщили.

Увидев мертвого сына в гробу, Мария Ивановна едва не лишилась чувств – пожилую женщину, недавно перенесшую ишемический инсульт, близкие родственники вывели на улицу.

Отпевание в храме началось около часа дня. Людей в церкви собралось немного, в основном здесь были самые близкие родственники и друзья Сергея Захарова. А вот на прощание в родном селе пришли, наверное, все жители Кузьминского. Все как один говорили, что умерший был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, прилежным сыном, мужем и отцом.

– Я Сергея с детства знаю, – рассказывает местная жительница Раиса Царева. – Они ведь с моим сыном троюродные братья, так и рос на моих глазах. Замечательный был человек, весь в маму – спокойный, уравновешенный. Всегда найдет возможность как что устроить. Вот как у нас в колхозе было, Мария Ивановна, его мама, все уладит – вот и он такой же.

Другие односельчане, еле сдерживая слезы, рассказывали, что потрясены случившимся и до сих пор не могут поверить в смерть Сергея.

«ОН САМ СЕБЯ НАКАЗАЛ»

К актеру Михаилу Ефремову в селе теперь относятся крайне негативно, говоря, что Бог теперь будет ему судьей.

– У меня к нему всегда негативное отношение было, не знаю почему, ну не воспринимала я его как положительный образ, – рассказала местная жительница Раиса Царева. – Что же тут сделаешь, он сам себя наказал за все это. Как он теперь будет жить с таким грузом на сердце, ведь такое просто так не забыть.

Проститься с Сергеем Захаровым пришли не только друзья и родные, но и практически все жители села, в котором он вырос.

ПЕРИПЕТИИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Что касается личной жизни погибшего, то на его похоронах присутствовали его сыновья Виталий и Валерий, официальная жена Маргарита и гражданская – Ирина Стерхова. При этом сыновья погибшего практически всю церемонию находились рядом с официальной супругой Сергея, со своей матерью.

– Рита всегда для него была самой настоящей женой, а в Москве у него была просто любовница. Я не понимаю, почему она в федеральном телеэфире назвала себя его женой, хотя на самом деле таковой не являлась, – рассказала «КП» одна из соседок Сергея Захарова.

Несмотря на всю пикантность этой ситуации, женщины вели себя очень достойно, но в прямой контакт все–таки не вступали. Держались друг от друга в стороне, а во время прощания на кладбище стояли по разные стороны от гроба.

Однако, когда из Москвы привезли на катафалке гроб с телом погибшего, на пассажирском сидении была именно его гражданская жена Ирина Стерхова. Одетая во все черное, женщина держала в руках огромный букет алых роз.

«ОТМАЗЫВАТЬСЯ И ВКЛЮЧАТЬ СВОИ СВЯЗИ Я НЕ СОБИРАЮСЬ»

Уже после похорон Сергея Захарова, через пять дней после случившегося, появилось видеообращение актера Ефремова, в котором он приносит публичные извинения, предлагает компенсацию семье погибшего Сергея Захарова и уверяет, что за все ответит по закону.

– Знаю, многие думают что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться и включать свои связи я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все и все видели, – заявил в ролике Михаил Олегович.

Но родственники ему не поверили. Больше того, их удивило, что актер вдруг спустя столько дней решил извиниться именно с помощью видео.

– Ни Ефремов, ни его представители не связывались с семьей, чтобы предложить компенсацию или извиниться за произошедшее. Но родственники посмотрели это видео. Какова их реакция? Они сказали, что им не нужны ни деньги, ни эти фальшивые извинения, – рассказал «КП» адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Однако сын погибшего Виталий в разговоре с корреспондентом рязанского выпуска «Комсомолки» отказался комментировать слова, не став их ни подтверждать, ни опровергать.

Увидев мертвого сына в гробу, Мария Ивановна едва не лишилась чувств.Фото: Константин МОГИЛИН

КАК НАКАЗЫВАЮТ ЗА СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП?

За преступления, схожие с тем, что совершил актер Михаил Ефремов, суды обычно отправляют виновных в колонии–поселения. Так, например, произошло с рыбновским полицейским, который, находясь за рулем автомобиля HyundaiSolaris, 31 января 2017 года сбил ребенка с мамой на пешеходном переходе, расположенном рядом с бассейном «Чайка». Трехлетний мальчик погиб на месте аварии, а мама получила тяжелые травмы. И хотя, теперь уже бывший следователь, за рулем в тот момент находился трезвым (в отличие от Ефремова), суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии–поселении с лишением права управления автомобилем на три года. В пользу родственников погибшего с бывшего полицейского тогда взыскали компенсацию общим размером 850 тысяч рублей. Но этого наказания людям оказалось недостаточно, и родственники погибшего пытались оспорить слишком мягкий, по их мнению, приговор, но безуспешно.

А вот другому бывшему полицейскому Антону Евстропкину на Hyundai, пьяным сбившему в октябре 2019 года на пешеходном переходе насмерть человека, срока избежать и вовсе удалось. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также на 3 года запретили садиться за руль. Избежать колонии–поселения Евстропкину помогло сотрудничество со следствием, а также то, что он вызвал на место ДТП скорую и полицию, а после выплатил компенсацию морального вреда тете погибшего и возместил ей расходы на погребение.

Другой резонансный случай, о котором рязанцы помнят до сих пор, произошел в далеком 2006 году. Тогда возле села Кельцы Рязанского района автомобиль «Мерседес-Бенц», в котором ехал мэр Рязани Федор Провоторов, при обгоне выехал на встречную полосу и сбил мотоцикл, который двигался навстречу. Оба мотоциклиста – подростки 14 и 16 лет – погибли.

И несмотря на то, что улики указывали именно на вину Провоторова, тогда ему удалось уйти от ответственности только по формальным юридическим причинам. И именно повторения такого «сценария» больше всего боятся знакомые и родные Сергея Захарова: что благодаря известности и связям виновник ДТП может избежать соизмеримого преступлению наказания.

Но, судя по тем высказываниям, которые уже сделал актер Михаил Ефремов, с учетом всей тяжести его вины он не собирается уклоняться от наказания и готов в полной мере ответить за содеянное. А это уже может говорить о том, что, как минимум, Михаил Олегович гораздо более порядочный человек, чем, к примеру, бывший рязанский мэр.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Около года назад корреспондент «КП» побывал в одной из рязанских колоний–поселений, где поговорил с 37–летней Евгенией, попавшей на зону после пьяного ДТП, в котором погибли люди. В исправительное учреждение женщину отправили на 3,5 года. При этом в прошлой жизни Евгения жила в Москве, работала менеджером в крупной торговой компании и никогда не думала о том, что с ней такое может случиться. Но в той роковой аварии были поломаны жизни не только жертв и их родных, но и жизнь Елены тоже.

– Я очень сожалею о том, что случилось, очень все это переживаю и полностью признаю свою вину, – рассказала Елена. – Я много плакала, боялась того, что может произойти со мной дальше, но поддержка и любовь близких помогают мне справиться с той ситуацией, в которой я оказалась.

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