Маме погибшего в ДТП с Ефремовым сказали, что у сына отказало сердце

11 июня в селе Кузьминское хоронили Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП, спровоцированного актером Михаилом Ефремовым.

Напомним, трагедия случилась 8 июня. Тогда на Садовом кольце в Москве Ефремов, в крови которого впоследствии обнаружили алкоголь и следы наркотиков, вылетел на встречную полосу и на полной скорости протаранил фургон службы доставки, где погибший работал курьером.

Увидев мертвого сына в гробу, Мария Ивановна едва не лишилась чувств.Фото: Константин МОГИЛИН

Сказали, что у Сережи отказало сердце

Отпевание Сергея Захарова прошло в храме соседнего села Константиново. С 10 часов утра у церкви начали собираться родные, друзья и знакомые погибшего. Ближе к полудню сюда подъехала мать Сергея Мария Захарова. До похорон 83-летнюю женщину оберегали и не говорили ей о смерти, а когда это сделать все-таки пришлось, ей просто сказали, что у Сережи отказало сердце. Никаких трагических подробностей о ДТП с пьяным заслуженным артистом ей не сообщили.

Гражданская жена Сергея Ирина Стерхова держала в руках огромный букет алых роз.Фото: Константин МОГИЛИН

Когда из Москвы привезли на катафалке гроб с телом погибшего, на пассажирском сидении была его гражданская супруга Ирина Стерхова. Одетая вся в черное, женщина держала в руках огромный букет алых роз.

Увидев мертвого сына в гробу, Мария Ивановна едва не лишилась чувств - пожилую женщину, недавно перенесшую инсульт, близкие родственники вывели на улицу.

«Замечательный был человек, весь в маму»

Отпевание в храме началось около часа дня. Людей в церкви было немного, в основном здесь были самые близкие родственники и друзья Сергея Захарова. А вот на прощание в родном селе пришли, наверное, все жители Кузьминского. Людей было очень много. Все как один говорили, что умерший был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, прилежным сыном, мужем и отцом.

- Я Сергея с детства знаю, — рассказывает местная жительница Раиса Царева. - Они ведь с моим сыном троюродные братья, так и рос на моих глазах. Замечательный был человек, весь в маму - спокойный, уравновешенный. Всегда найдет возможность, как что устроить. Вот как у нас в колхозе было, Мария Ивановна, его мама, все уладит – вот и он такой же был.

Другие односельчане, еле сдерживая слезы, рассказывали, что потрясены случившимся и до сих пор не могут поверить в смерть Сергея.

- В Кузьминском в последний раз я его видел примерно 2 июня, - рассказал сосед матери погибшего, хорошо знавший погибшего Геннадий Алипов. – Приезжал сюда проведать маму.

На похоронах Сергея Захарова присутствовали его сыновья Виталий и Валерий и официальная жена Маргарита.Фото: Константин МОГИЛИН

«К Ефремову у меня всегда было негативное отношение»

К актеру Михаилу Ефремову в селе теперь относятся крайне негативно, говоря, что Бог теперь будет ему судьей.

- У меня к нему всегда негативное отношение было, не знаю почему, ну не воспринимала я его как положительный образ, - рассказала местная жительница Раиса Царева. - Что же тут сделаешь, он сам себя наказал за все это. Как он теперь будет жить с таким грузом на сердце, ведь такое просто так не забыть.

Что касается личной жизни погибшего, то на его похоронах присутствовали его сыновья Виталий и Валерий, официальная жена Маргарита и гражданская Ирина Стерхова. Несмотря на всю пикантность этой ситуации, женщины вели себя очень достойно, но в прямой контакт все-таки не вступали. Держались друг от друга в стороне, а вовремя прощания на кладбище стояли по разные стороны от гроба.

Организацией похорон занимались только родные Сергея Захарова, оплачивали траурное мероприятие тоже они. При этом сотрудница ритуальной фирмы корреспонденту «Комсомолки» сообщила, что, насколько ей известно, представители Ефремова, как и его друзья, к церемонии никакого отношения не имели и даже не пытались как-то помочь убитым горем родственникам.

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