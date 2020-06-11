В Рязанской области при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

В Рязанской области 11 июня потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Информация об этом поступила в диспетчерскую регионального ГУ МЧС в 20.32, сообщает пресс-служба ведомства.

Официально ориентиром для точки, где воздушное судно столкнулось с землей, служит село Сасыкино (Шиловский район). В других источниках указана соседняя деревня Авдотьинка. Судя по всему, ЧП было между этими двумя населенными пунктами.

- В результате падения самолета разрушений нет, возгорания нет, розлива топлива нет. Предположительно самолет проводил обработку полей, - добавили в МЧС.

Также известно, что на место выехали 12 сотрудников различных оперативных служб. Пилот воздушного судна погиб на месте. По неподтвержденным пока данным, его звали Юрий Девяткин.

Для Рязанской области воздушные трагедии в последние годы, к сожалению, редкостью не являются. Так, в 2018 году еще один «Бекас» рухнул в Ухоловском районе, и тогда от полученных травм скончался 54-летний пилот Владимир Тураев. Несколькими месяцами позже несчастье произошло с вертолетом Robinson R66, которым управлял один из учредителей ООО «Грейн Холдинг» - он выжил. Кроме того, при обработке полей, как в ситуации с нынешним «Бекасом», в Александро-Невском районе в 2016-м не справился с управлением и расстался с жизнью 50-летний волгоградец.