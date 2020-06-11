Рязанцам предложили погасить долги за тепло и горячую воду с выгодой

В Рязани полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону. В Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей нам рассказали о текущих и планируемых работах, а также о проходящей в настоящее время акции по списанию потребителям пеней.

Работа от рассвета до заката

В мае подрядчики приступили к ремонту пяти участков тепломагистралей на улицах Сенной, Черновицкой, Разина и Трудовой, где капитальный ремонт проводится сразу в двух местах. В конце месяца ход работ совместно с руководителями РМПТС и управления энергетики и ЖКХ проинспектировал зампред областного правительства Владимир Беленецкий, а также замглавы администрации Владимир Бурмистров.

На улице Черновицкой идет замена тепломагистрали на участке между улицами Островского и Гагарина.

По словам главного инженера муниципального предприятия Игоря Угарова, в общей сложности летом капитально отремонтируют 10 участков тепломагистралей общей протяженностью почти 4,3 километра.

– На эти цели из областного бюджета выделено более 200 млн рублей. В нашей ремонтной программе на подготовку к отопительному сезону заложено еще свыше 200 млн

рублей, которые пойдут на котельные, центральные тепловые пункты, насосные станции и внутриквартальные сети, – отметил Игорь Угаров.

Летом заменят 10 участков тепломагистралей общей протяженностью почти 4,3 километра.

Кроме того, на 2020 год в Железнодорожном районе Рязани запланирован первый этап объединения двух тепломагистралей с увеличением диаметра трубопровода. Это повысит надежность и качество теплоснабжения существующих потребителей и обеспечит возможность подключения новых.

Как пояснил Игорь Угаров, выбор в пользу тех или иных участков зависит от множества факторов, в том числе от износа, повреждаемости, сроков и условий эксплуатации. Притом основным источником информации для планирования ремонтной кампании на будущий год остаются гидравлические испытания, которые, отметим, начались еще 12 мая.

Бригады МУП «РМПТС» в летний период трудятся весь световой день, даже в выходные дни. Также активно под контролем специалистов ведется работа по промывке и опрессовке систем отопления на объектах теплоснабжения, включая жилые дома и учреждения социальной сферы. Все мероприятия с получением паспортов готовности к отопительному сезону должны завершиться в срок.

При определении первоочередных мероприятий учитываются износ, повреждаемость, сроки и условия эксплуатации трубопроводов.

Как избавиться от долгов с выгодой?

Нужно понимать, что в любую зиму – будь–то мягкую, как минувшая, и «настоящую» морозную – одинаково важно надежно работающее оборудование. Когда в МУП «РМПТС» планируют бюджет на его содержание и ремонт, то ориентируются на доход, которым должны располагать в соответствии с объемами потребления и установленными тарифами.

Заместитель директора по сбыту Владимир Базарь разъяснил, что вследствие эпидемии коронавирусной инфекции рассматривались различные сценарии, но, к счастью, самые пессимистичные из них не сбылись. Однако совокупная просроченная задолженность за отопление и ГВС составляет около 500 млн рублей, осуществляются все социальные обязательства и необходимые мероприятия.

– Нельзя сказать, что случилась какая–то катастрофа – обрушения платежей не произошло. Ведь люди понимают: если не заплатил сразу, то потом придется платить вдвое больше, – говорит Владимир Базарь.

Как известно, на федеральном уровне приостановлено действие пунктов Правил предоставления коммунальных услуг, согласно которым с неплательщиков может взыскиваться неустойка (штрафы, пени). РМПТС как социально значимое и ответственное предприятие не остается в стороне.

– Изменения в Правила были внесены 6 апреля. Однако мы по собственной инициативе, не дожидаясь этого и понимая сложившуюся ситуацию, прекратили начисление пеней еще в конце марта, – подчеркнул Владимир Базарь.

На этом в РМПТС ограничиваться не стали и запустили акцию по списанию пеней, которые были начислены за несвоевременную оплату коммунальных услуг до введения моратория на их начисление. С условиями акции предлагаем ознакомиться в подверстке «Подробности». А еще муниципальное предприятие не будет производить начисление платы за горячую воду по нормативам потребления в случае истечения срока поверки счетчика ГВС.

ПОДРОБНОСТИ

Акция по списанию пени проходит с 1 по 30 июня. Условия ее проведения таковы:

– пени списываются при полном погашении задолженности за отопление и горячую воду, включая текущие начисления;

– при частичном погашении долга пропорциональное списание пени не производится;

– не списываются пени, по которым производится взыскание на основании вступивших в законную силу решений судов.

Дополнительная информация – на сайте rmpts.ru.