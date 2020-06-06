Был или не был? Продолжаем следить за историей вокруг якобы уничтоженного пруда в Баграмове

Вкратце напомним, что в середине мая несколько жителей деревни Баграмово Рыбновского района обратились с заявлениями в природоохранную прокуратуру, в которых сообщили, что на окраине их населенного пункта уничтожили пруд. Якобы новый собственник сельскохозяйственных земель, засыпал водоем бытовым мусором, а потом завез щебня для выравнивания земли для последующих своих нужд.

После публикации статьи «Под Рязанью за пару месяцев озеро сровняли с землей», глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов проинспектировал проблемный участок.

— Да, мы выезжали на место, потому что дело серьезное, — рассказывает Андрей Валентинович. — Общались с местными жителями, старожилами, водоема они не припомнят. Кроме того, мы изучили карты данной территории, даже 20-30-летней давности, наложили спутниковые снимки, плюс есть еще специальный план, и если бы там водный объект значился, закон не позволил бы его засыпать. У меня первое высшее образование как раз связано с гидрологией. Пруд может питаться либо от подземных источников, либо от ручьев. А там ничего этого нет. И от Вожи там натечь ничего не могло, река совсем в другом месте находится.

На месте якобы уничтоженного водоема сейчас строительный грунт.

Глава района подтвердил, что участок, на котором якобы засыпали пруд, относится к землям сельскохозяйственного назначения, паям, и фермер будет его обрабатывать.

— Раньше земли в болоте, луже стояли, дороги как таковой не было. А сейчас асфальтированная дорога, хороший подъезд для сельхозтехники для обработки поля. Фермер засыпает все строительным грунтом, это даже не мусор, а дальше уже планирует все облагородить, — делится Андрей Горелов. — Да, сейчас пока там неприглядно, но работа ведется. Поэтому, если нужно, приезжайте, еще раз все посмотрим на месте, все покажем.

Теперь слово за природоохранной прокуратурой. После их проверки материалы могут направить в Россельхознадзор, специалисты которого уже по своей линии проследят, какой именно участок засыпали мусором. Будем следить за развитием событий.

К БАГРАМОВЦАМ

«Комсомолка» обращается к жителям Баграмова с предложением поделиться с редакцией своими наблюдениями и воспоминаниями: был ли водоем (пруд или озеро) на окраине их деревни (участки с кадастровыми номерами: 62:13:1170201:731, 62:13:1170201:732 и 62:13:1170201:73) или все-таки не было.

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