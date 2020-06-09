Служба доставки поможет родным погибшего в ДТП с Ефремовым курьера

«Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек», - так коллеги отзываются о Сергее Захарове, который погиб в громком ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

- О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более 2-х лет, его знали и любили многие наши покупатели. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми, - рассказали в интернет-магазине продуктов Деликатеска.ру, курьером которого трудился погибший.

Организация выразила соболезнования родными Сергея Владимировича и пообещала оказать им всю необходимую помощь. Представитель интернет-магазина уточнила «Комсомолке», что с ними поддерживают связь:

- Очень много желающих помочь. Скорее всего, откроем сбор. Этот вопрос надо согласовать с родственниками, но им сейчас не до этого.

Кроме того, о готовности помочь семье Сергея Захарова нашему корреспонденту заявили на работе его сына Виталия – в одном из автосалонов города Рязани.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня на Садовом кольце выехал на встречную полосу и на большой скорости протаранил встречный фургон курьерской службы. Жертвой аварии стал житель Рязанской области, приехавший в столицу на очередную вахту.

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