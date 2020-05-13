Как Владимир Меньшов сменил кинофестиваль на фестиваль воздушных шаров

За минувшие годы фестиваль воздухоплавания «Небо России» стал настоящей визитной карточкой Рязанской области. Каждый август пейзажи города и окрестностей раскрашивают яркие, напоминающие что-то сказочное, тепловые аэростаты. В гости к нам приезжают сотни туристов в погоне за этими краткими мгновениями счастья. Однако самый первый в истории отечественного воздухоплавания фестиваль с красивым и запоминающимся названием «Небо России» прошел отнюдь не в августе… Случилось это ровно 30 лет назад - в мае 1990 года.

- В тот год матушка-природа сделала сказочный подарок в виде необычно теплого марта. Уже к двадцатым числам сошел весь снег, наступило раннее половодье. А еще через месяц пойма Оки успела заметно просохнуть, - рассказывает основатель воздухоплавательной династии Лев Маврин. - На 11-13 мая в Рязани было запланировано проведение международного фестиваля воздушных шаров. Даты выбрали неслучайно - мы во что бы то ни стало вознамерились опередить конкурентов из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), где проведение аналогичного фестиваля запланировали на 25-27 мая. Дух первооткрывателей победил! Именно Рязань вошла в историю, как первый российский город, в котором прошел фестиваль воздухоплавания.

Со стороны редакции отметим, что у истоков этой, казалось бы, довольно безумной по меркам советского государства идеи стояли два человека - рязанцы Лев Маврин и Михаил Малахов. Инициативу поддержал обком партии. В город на Оке приехали 27 команд - преимущественно из Западной и Восточной Европы (Англия, ФРГ, Югославия). Команда воздухоплавателей от Советского Союза состояла из москвичей Юрия Тарана, Валерия Латыпова, Александра Таланова, Александра Ламунина, пилотом был Алексей Козлов.

Мероприятие вызвало неподдельный интерес на уровне всей страны. Знаменитый в то время телеведущий Юрий Сенкевич со своей передачей «Клуб кинопутешественников» все дни присутствовал на фестивале. Вместе с ним приехал известный актер и режиссер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов.

Владимир Меньшов с фотоаппаратом, Юрий Сенкевич и Магомед Толбоев.

- Он же кинорежиссер, поэтому и фотоаппарат был при нем, хотел сохранить для себя эти новые яркие впечатления, - продолжает Лев Борисович. - Вот бы нам раздобыть те снимки, сделанные рукой Меньшова.

Также своим вниманием Рязань почтила группа летчиков-космонавтов, проходивших подготовку по программе «Буран» - Магомед Толбоев, Юрий Приходько, Сергей Тресвятский.

Самый первый в истории страны и рязанского фестиваля «Небо России» полет стартовал на стадионе ЦКС. Тепловые аэростаты под взгляды тысяч восхищенных зрителей оторвались от газона футбольного поля и поплыли над городом в сторону Оки. Приземлились команды в районе села Дубровичи. Таким было начало этой замечательной и красивой истории!

Поясним, что фестиваль до 2007 года проходил не ежегодно. Зато в две тысячи седьмом он занял свое привычное место в календаре воздухоплавательных мероприятий России. Чего только ни происходило в рязанском небе за минувшие годы, какие только воздушные шары и летательные аппараты не поднимались над городом, проводились Кубок и чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

11 мая 2020 года рязанские воздухоплаватели открыли новый сезон в память о том историческом дне. В пойме реки Павловки у села Мервина собрались Лев Маврин, Владимир Ермаков, Евгений Рыбаков и Дмитрий Жохов. Полет получился совсем непродолжительным из-за раскисших под дождями и ставшими непроходимыми грунтовых дорог и полей, но пилоты полны решимости в ближайшее время вновь отправиться в небесное плавание!

11 мая 2020 года. Полет в честь 30-летия фестиваля.

Афиша самого первого фестиваля "Небо России".

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