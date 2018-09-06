Рязанский воздухоплаватель ставил финальную сцену в режиссерском дебюте Александра Абдулова

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-06T20:01:24+03:00

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В 2000 году на российские экраны вышел фильм Александра Абдулова «Бременские музыканты & Со», получивший очень противоречивую критику…

Вместе с тем мюзикл, созданный по мотивам произведения братьев Гримм, собрал потрясающую радугу актеров и исполнителей: Александр Абдулов, Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Михаил Пуговкин, Анастасия Вертинская, Светлана Немоляева, Александр Збруев, Лариса Долина, Леонид Агутин, Юрий Шевчук…

Под финальную песню «Будет недолгой ночь», которую исполняет Андрей Макаревич, в небо устремляются пестрые тепловые аэростаты. Рязанцы, досмотревшие ленту до конца, увидев на экране воздушные шары, наверное, проводили параллели с фестивалем «Небо России», который год от года собирает в городе на Оке лучших аэронавтов. Интересно, что и рязанский фестиваль, и финальная сцена с аэростатами – действительно главы одной и той же истории.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА АМЕРИКА

Льва Маврина часто называют легендой отечественного воздухоплавания… Во всяком случае в багаже пережитых событий у Льва Борисовича столько историй, что хватит на дюжину книг. За окном давно догорел теплый августовский вечер, остыл налитый в прозрачный бокал чай. Встречи на этой уютной кухне всегда завершаются глубоко за полночь.

– Мы познакомились с Александром Абдуловым в начале девяностых, – рассказывает Лев Борисович. – В 1995 и 1996 годах вместе с ним, а также Стасом Наминым и Юрием Сенкевичем ездили на фестиваль воздушных шаров в американский город Альбукерке. Наша команда представляла аэростат специальной формы «Желтая подводная лодка». Думаю, на всех произвело сильное впечатление, увиденное в штатах. Фестиваль в Альбукерке носит неофициальный титул «самое фотографированное событие в мире». Одновременно в небо здесь поднимается до 1000 (!) аэростатов. Когда Абдулов во время очередного застолья поделился мыслями со своими товарищами о режиссерском дебюте, как-то само собой решили завершить фильм кадрами с полета «Желтой подводной лодки».

Здесь поясним, что по сценарию трубадур (его играет Филипп Янковский) и принцесса (Полина Ташева) покидают дворец, отправляясь вместе в счастливое путешествие на воздушном шаре.

– В июне встречаться для съемок заключительной сцены не стали – слишком много зелени было, – продолжает Лев Борисович. – В июле просто не смогли собрать всех актеров, а сложность финальной сцены заключалась еще и в том, что в ней участвуют практически все действующие лица. Август – сезон отпусков… Снимали в первых числах октября в Тушино. Меня попросили для массовости собрать на площадке еще 3-4 аэростата. Попросили – сделал.

Титры фильма "Бременские музыканты & Со"

– Представляете, в тот день над всей Москвой лил дождь, а над Тушино, словно по проведению, в обложной пелене образовалась дырка. Солнце не светило, но небо было светлое, и ни капельки… Мы сделали три дубля. Три раза наполнялись, массово проходили над камерами, садились, складывались и снова переезжали в точку старта. Наполнять и затем складывать оболочку специальной формы, коей является «Желтая подводная лодка» – все равно, что танк водить по улицам города. Очень тяжело! В тот день я был в костюме главного героя – трубадура. Все актеры были здесь же, в том числе горячо любимая мной актриса Анастасия Вертинская. Замечательно день провели! Когда приехали в Зеленый театр к Стасу Намину, он очень удивился, что съемка удалась – все повторял про дождь.

– Если вы были в костюме трубадура, значит, в некоторых кадрах фильма зритель видит именно вас?

– Конечно, со спины в одинаковой одежде нас с Янковским младшим и не различить, – улыбается Лев Борисович.

ИЗОБРАЖАЛИ С КАСКАДЕРОМ ВЛЮБЛЕННУЮ ПАРУ

В 2003 году на телеэкраны вышел сериал «Жених для Барби», финальная сцена которого также не обошлась без Льва Маврина. Опять-таки влюбленная пара, опять-таки манящее к себе небо…

– Фильм малобюджетный, у нас был всего один съемочный день. Снимали на Рогачевском шоссе неподалеку от Дмитрова. Ветер задувал хороший… Сначала главного героя (Николай Добрынин) снимали крупным планом – корзина, горелка. Сделали несколько дублей, все классно получилось. А потом они и говорят: «Теперь нужно, чтобы вы полетели!» «Да вы чего? – отвечаю. – Уже дело к закату, при таком ветре меня просто в лес унесет…» Предложил работать на привязи, а затем убрать из кадра веревки. Поднялись вместе с каскадером, изображая влюбленную пару. Ветер задувал так, что порой заворачивал оболочку на 45-50 градусов по отношению к корзине.

Кадр из фильма "Жених для Барби". Воздушный шар "Желтый" до сих пор регулярно появляется в небе над Рязанью.

Кстати, эти кадры вошли в фильм. Интересно, что фильм Лев Борисович не смотрел, хотя прекрасно осведомлен о том, что сериал без труда можно найти в интернете.

Была в фильмографии и еще одна малобюджетная картина… Правда, о ней информации еще меньше – ни названия, ни фамилий режиссера и актеров. Воздушный шар в этом фильме не появляется в кадре, а используется в качестве вышки для кинокамеры.

– По задумке режиссера, разочаровавшийся в мирской жизни художник уходит в жизнь духовную, оставляя после себя рисунок на снегу – огромную черную розу. Снимали на окраине Касимова. Выбрали это место потому, что нужен был красивый второй план. Моя задача – поднять на высоту оператора, чтобы тот снял ракурс с розой и уходящим от нее в сторону церкви человеком.

Вся съемочная группа утром ходила по ближайшим улицам с ведрами и собирала золу. Вытоптанную на снегу розу за ночь занесла поземка и нужно было ее чернить. Кстати, рисовал ее художник без всяких там GPS, просто, по наитию. Но первый дубль провалился из-за ветра, а вот второй оказался удачным.

Больше интересных предложений поучаствовать в фильмах у рязанских воздухоплавателей пока не было.

В ТЕМУ

Лев Борисович Маврин и его воздухоплавательная семья участвовали в съемках рекламного ролика для одного из рязанских банков и снималась в телевизионном проекте «Зеленый шар НТВ». В рамках последнего проекта аэростат телеканала совершал полеты над знаковыми местами нашей необъятной страны: полет «Желтой подводной лодки» в Северодвинске в честь 100-летия российского подводного флота, полет в предгорьях Эльбруса, и над озером Байкал.