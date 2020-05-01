В Окском заповеднике зубрица преподнесла приятный сюрприз

В мае у зубров начинаются отелы, появляются на свет очаровательные малыши-зубрята. А иногда зубрицы преподносят неожиданный, но приятный сюрприз. В этом году уже 19 апреля рабочие питомника позвонили руководству и сообщили, что при обходе загона увидели самку с шустрым теленком, который бегает за мамой и сосет молоко.

В питомнике зубры живут в наполовину вольных условиях. Каждая группа или стадо, состоящее из взрослого самца и 5-6 самок с телятами занимает один загон. Его площадь обширна – от 35 до 45 гектаров, на ней с мая по сентябрь животные и пасутся, поедая траву. Но люди не оставляют их без внимания: зубры дважды в день получают дополнительную порцию комбикорма.

- Именно в момент появления животных на подкормочной площадке и выясняется, что какой-то зубрицы не хватает в стаде, - рассказала «Комсомолке» руководитель зубрового питомника Екатерина Цибизова. - И в природе, и в питомнике, самка, готовясь к отелу, покидает свое стадо, находит укромное место в лесу. Поэтому увидеть сам процесс практически невозможно, за редким исключением. Если все прошло благополучно, уже через час-полтора, обсохший теленок, может следовать за мамой и сосать молоко.

Екатерина Цибизова досконально знает повадки своих питомцев. Фото предоставлено из личного архива.

Первые несколько дней зубрица старается оставаться с теленком в лесу, особенно хорошо, если уже есть первая зеленая трава и наличие воды рядом. Некоторые самки прибегают на кормовую площадку ухватить комбикорма, сена или попить воды, и тут же возвращаются к своему малышу. В такие моменты можно проследить за самкой и найти место, где находится ее теленок.

- В первые 7-10 дней жизни зубренка мы уделяем ему самое пристальное внимание, поскольку это время наблюдается максимальная гибель новорожденных. Причины этого разные: отсутствие молока у зубрицы; травмы, полученные при рождении или от других зубров. Пока мать не начнет регулярно приходить с теленком на кормовую площадку, наша задача заехать на тракторе в загон, найти их, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, - поделилась нелегкими заботами наша собеседница.

Так и случилось 20 апреля. Сначала на маленьком и шустром Т-16 сотрудники заповедника заехали в загон, нашли в зарослях густого орешника стадо. А дальше пешком приблизились на безопасное расстояние, и в бинокль рассмотрели зубрицу с теленком.

- Отелилась восьмилетняя зубрица по кличке Мефия. Отец – пятилетний самец Авмумин, который прибыл в декабре 2017 года из Швеции, - рассказала историю родителей Екатерина Леонидовна. – Оставалось только придумать кличку телочке, а здесь уже сложнее. За 60 лет деятельности питомника, родилось более 450 зубрят и имена практически не повторяются.

Есть одна особенность: все новорожденные зубрята Окского заповедника получают кличку, начинающуюся на слог «Ме». За каждым центром разведения зубров закреплен определенный слог, обычно это первый слог или буква от названия города, территории, где расположен центр разведения. Поскольку Окский заповедник находится на территории Мещеры, то и первый слог «Ме».

Свою помощь, в проведении конкурса «Придумай имя зубренку» предложил Всемирный фонд природы WWF, это давний друг и помощник Окского заповедника в организации и проведении совместных проектов. В это непростое время, когда люди находятся на самоизоляции, многие приняли самое активное участие.

- Главное, что мы получили очень большой «именной» список, которым будем пользоваться не один год, - подчеркнула Екатерина Цибизова. – А малышка теперь будет носить имя Мевита.

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