Первый в этом году зубренок родился в Окском заповеднике Рязанской области
20 апреля первый в этом году зубренок появился в Окском заповеднике в Рязанской области. И теперь Всемирный фонд дикой природы (WWF) России предлагает всем желающим принять участие в выборе имени для него.
«В зубровом питомнике Окского заповедника в семействе рогатых гигантов произошло пополнение - появился первый в этом году зубренок. Это телочка, она родилась от зубрицы, рожденной в Окском заповеднике, и самца, завезенного WWF России в 2017 года из Швеции. У нее еще нет имени, поэтому мы предлагаем всем нашим сторонникам и подписчикам принять участие в конкурсе и придумать имя для зубренка», - сообщил сотрудник заповедника корреспонденту ТАСС.
При выборе имени есть непременное условие – имя обязательно должно начинаться на «Ме». Ведь именно с этого слога начинаются все имена телят Окского заповедника согласно международной классификации питомников.
Конкурс будет длится до 29 апреля. Уже на следующий день жюри определит победителя. В состав конкурсной комиссии войдут эксперты WWF России и сотрудники Окского заповедника.
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ИСТОЧНИК KP.RU