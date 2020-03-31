В Рязанской области готовятся к выпуску медицинских масок

Запас медицинских масок в Рязанской области превышает один миллион экземпляров. Об этом еще в середине марта сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Владимир Хоминец в эфире областного радио. Но, несмотря, на казалось бы, столь внушительный объем, для рязанцев эти необходимые в условиях пандемии COVID-19 медицинские изделия по-прежнему недоступны. В аптеках масок как не было, так и нет, а дельцы из интернета предлагают приобрести упаковку заветной защиты по цене в несколько сотен рублей.

288 ТЫСЯЧ ШТУК В СУТКИ

В условиях тотального дефицита медицинских масок ООО «Емельян Савостин», расположенное в Клепиковском районе, готово в течение недели наладить их выпуск. По данным, озвученным в региональном минпроме, выпуск медицинских масок с производственной мощностью 288 тысяч штук в сутки на предприятии готовы организовать сразу после поставки оборудования и госрегистрации данного медицинского изделия Росздравнадзором. При этом в ведомстве уточнили, что для производства уже закупается сырье. А предложения по оперативной организации процесса были направлены в адрес премьера РФ Михаила Мишустина.

Мы позвонили директору ООО «Емельян Савостин» Вячеславу Губанову и узнали у него, на какой стадии находится организация производства столь необходимой продукции и что власти делают для его поддержки.

БЕЗ НДС СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

- Мы действительно ведем работу по организации на нашем предприятии производства медицинских масок. Сейчас изучается оборудование, которое нам предложили. И, если все пойдет по плану, в ближайшие две недели мы будем готовы подписать контракт на его поставку. За это время мы надеемся провести регистрации нового изделия в Росздравнадзоре, после чего приступить к производству. Оборудование, которое мы планируем использовать, работает достаточно быстро и способно значительно удовлетворить потребности региона в медицинских масках. Единственное, чего бы нам хотелось от государства, так это принятия решения со стороны правительства РФ об отмене НДС на данную категорию товаров. Оборудование, которое мы приобретаем, довольно дорогостоящее, и эти 20% нам бы очень помогли, - поделился с «Комсомолкой» Вячеслав Андреевич.

Пока же всем нам остается надеяться, что все согласования в ближайшее время будут пройдены, а лицензирование рязанских масок не затянется надолго.

СКАЗАНО

– К нам регулярно поступают звонки от рязанцев с жалобами на отсутствие масок и завышенные цены на этот товар, – рассказывает руководитель Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева. – Все обращения по данному вопросу мы направляем в региональное управление антимонопольной службы. Сотрудники ведомства, в свою очередь, проводят проверочные мероприятия, выявляя возможные нарушения антимонопольного законодательства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-2019 в Рязанской области сообщила, что уже определена потребность в медицинских масках и сделан заказ на их поставку в федеральный центр. Относительно производства антисептиков там уточнили, что после переговоров с производителем принято решение оставлять всю продукцию в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU