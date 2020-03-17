Рязанский завод увеличит выпуск вакцин от гриппа в 5,5 раз

17 Март 2020 2020-03-17T16:48:05+03:00

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Один из ключевых производителей противогриппозных вакцин в России – рязанский завод «Форт» после модернизации намерен увеличить мощность в 5,5 раз. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех» совместно владеющей заводом с Marathon Group.

Благодаря проведенной реконструкции, к осенней прививочной кампании предприятие сможет увеличить выпуск новейшей четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» с 5,5 до 30 миллионов доз, а к 2021 году объем ежегодной партии планируется довести до 50 миллионов доз.

Вакцина «Ультрикс Квадри» содержит четыре штамма вируса гриппа, что с 2017 года является стандартом вакцинопрофилактики гриппа в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Начиная с сезона 2019-20 годов препарат доступен для бесплатной иммунизации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок.

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ИСТОЧНИК KP.RU