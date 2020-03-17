В минздраве рассказали, какой в Рязанской области запас медицинских масок
Запас медицинских масок в Рязанской области превышает 996 тысяч экземпляров. Об этом в эфире областного радио сообщил заместитель министра регионального здравоохранения Владимир Хоминец.
— Кроме того, все специалисты региона обеспечены пульсоксиметрами для исследования крови на кислород. Во всех реанимационных есть аппараты искусственной вентиляции легких на случай появления тяжелых пациентов, — заявил чиновник.
Как отметил Хоминец, в Рязани оборудованы и обсерваторы для помещения туда контактных больных, которые не могут находиться на дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU