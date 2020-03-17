В минздраве рассказали, какой в Рязанской области запас медицинских масок

17 Март 2020 2020-03-17T14:51:21+03:00

Многие из горожан до сих пор не могут понять, где в Рязани купить маски, так как в аптеках их просто нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам чиновников ведомства, все специалисты региона обеспечены пульсоксиметрами для исследования крови на кислород

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Запас медицинских масок в Рязанской области превышает 996 тысяч экземпляров. Об этом в эфире областного радио сообщил заместитель министра регионального здравоохранения Владимир Хоминец.

— Кроме того, все специалисты региона обеспечены пульсоксиметрами для исследования крови на кислород. Во всех реанимационных есть аппараты искусственной вентиляции легких на случай появления тяжелых пациентов, — заявил чиновник.

Как отметил Хоминец, в Рязани оборудованы и обсерваторы для помещения туда контактных больных, которые не могут находиться на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU