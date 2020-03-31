Дистанционное обучение в школах Рязани: родителям рассказали, как пройдет процесс обучения

30 марта в Рязани в режиме онлайн прошло родительское собрание, на котором подробно рассказали, как после вынужденных каникул из-за распространения коронавируса будет проходить дистанционное обучение в школах города.

По словам министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, все школы Рязани уже определились с выборами платформ. Самые популярные - платформа региональной системы дистанционного обучения и система «Электронный дневник и журнал». Но возможно использование и других ресурсов.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕСС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЯЗАНИ

6 апреля с 08:30 до 11:00 все учителя заполнят свои уроки на соответствующих платформах или в системе «Электронный дневник и журнал». После этого в течение часа пройдет проверка по заполнению и с 12:00 ученики смогут подключиться к платформе. У школьников уже будут на руках пароли для доступа.

С 7 апреля все ученики смогут удаленно посещать занятия с 08:30. Если что-то будет непонятно, то нужно обращаться к классному руководителю. Если объяснений учителя будет недостаточно, то звоните по телефонам горячей линии (смотрите ниже).

КАК УЧИТЬСЯ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР ОДИН, А ДЕТЕЙ ДВОЕ-ТРОЕ

Министр Ольга Щетинкина не видит особых проблем, если в семье не хватает гаджетов, компьютеров, а детей несколько, плюс – родители работают на удаленной системе.

— Занятия будут доступны полностью в любое время, а график работы-учебы определяют уже сами родители. В каждой семье этот вопрос решается индивидуально, — сказала министр.

КОГДА В РЯЗАНИ ПРОЙДУТ ВПР И ЕГЭ

Кроме того, на родительском собрании рассказали, когда в Рязани пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР). Выяснилось, что для учеников 4-7 классов школы с датами определятся самостоятельно, а для 8 классов - с 14 апреля по 14 мая.

Что касается ЕГЭ, то в Рязани единые государственные экзамены начнутся 8 июня, а ОГЭ - с 9 июня.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если что-то непонятно по дистанционному обучению в школах Рязани, звоните по следующим телефонам:

- по организации образовательного процесса – (4912) 97-19-81;

- для родителей, детей и учителей - (4912) 21-09-29.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей

У многодетных семей нет в таком количестве компьютеров и гаджетов, чтобы получать школьные знания дистанционно (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!