2020-03-31T14:14:23+03:00
Общество

Дистанционное обучение в школах Рязани: родителям рассказали, как пройдет процесс обучения

Министр образования Ольга Щетинкина разложила по полочкам весь процесс дистанционного обучения в школах с 6 апреля
Яков РЫКОВ
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Дистанционное обучение в школах Рязани: родителям рассказали, как пройдет процесс обучения.Дистанционное обучение в школах Рязани: родителям рассказали, как пройдет процесс обучения.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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30 марта в Рязани в режиме онлайн прошло родительское собрание, на котором подробно рассказали, как после вынужденных каникул из-за распространения коронавируса будет проходить дистанционное обучение в школах города.

По словам министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, все школы Рязани уже определились с выборами платформ. Самые популярные - платформа региональной системы дистанционного обучения и система «Электронный дневник и журнал». Но возможно использование и других ресурсов.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРОЦЕСС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РЯЗАНИ

6 апреля с 08:30 до 11:00 все учителя заполнят свои уроки на соответствующих платформах или в системе «Электронный дневник и журнал». После этого в течение часа пройдет проверка по заполнению и с 12:00 ученики смогут подключиться к платформе. У школьников уже будут на руках пароли для доступа.

С 7 апреля все ученики смогут удаленно посещать занятия с 08:30. Если что-то будет непонятно, то нужно обращаться к классному руководителю. Если объяснений учителя будет недостаточно, то звоните по телефонам горячей линии (смотрите ниже).

КАК УЧИТЬСЯ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР ОДИН, А ДЕТЕЙ ДВОЕ-ТРОЕ

Министр Ольга Щетинкина не видит особых проблем, если в семье не хватает гаджетов, компьютеров, а детей несколько, плюс – родители работают на удаленной системе.

— Занятия будут доступны полностью в любое время, а график работы-учебы определяют уже сами родители. В каждой семье этот вопрос решается индивидуально, — сказала министр.

КОГДА В РЯЗАНИ ПРОЙДУТ ВПР И ЕГЭ

Кроме того, на родительском собрании рассказали, когда в Рязани пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР). Выяснилось, что для учеников 4-7 классов школы с датами определятся самостоятельно, а для 8 классов - с 14 апреля по 14 мая.

Что касается ЕГЭ, то в Рязани единые государственные экзамены начнутся 8 июня, а ОГЭ - с 9 июня.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если что-то непонятно по дистанционному обучению в школах Рязани, звоните по следующим телефонам:

- по организации образовательного процесса – (4912) 97-19-81;

- для родителей, детей и учителей - (4912) 21-09-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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