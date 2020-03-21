Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.

Который день мы живем в условиях сезонной эпидемии ОРВИ, которую почему-то замечаем не воочию, а по сводкам информагентств. Чем эта инфекция страшнее обычного гриппа, сейчас разбираются врачи, а перепуганные новостями люди, тем временем, зачем-то запасаются продуктами питания. Причем чем больше вовлечено население в информационное поле, тем более активные действия оно предпринимает.

Круглосуточное сидение в интернете и у экранов телевизоров настолько накрутило столичных жителей, что они ринулись в магазины делать запасы на случай конца света. Население сопредельных регионов, таких как Рязанская область, оказалось менее доверчивым, и оттого не все побежали закупать излишки в супермаркетах. Казалось бы, благоразумие рязанцев избавит местную торговлю от потрясений, подобных пустым витринам московских магазинов. Однако эхо столичного потребительского безумия все-таки докатилось и до Рязани.

Чтобы восполнить этот дефицит, поставщики принялись перекидывать объемы продукции, адресованные Рязанской области, в столицу.

Все дело оказалось в прагматичных законах рынка. Москвичи так усердствовали в заготовке продуктовых запасов, что искусственно создали дефицит на целый ряд продовольственных товаров. И теперь, чтобы восполнить этот дефицит, поставщики принялись перекидывать объемы продукции, адресованные Рязанской области, в столицу. К тому же оптовики требуют повысить отпускные цены на свою продукцию, намекая рязанским торговым сетям, что в случае отказа они свой товар отгрузят в Москву, временно оставив наш регион с пустыми полками.

Фото: КП-Рязань.

Известно, что по ряду продовольственных товаров супермаркеты уже приняли условия поставщиков. Чтобы сохранить ассортимент на полках рязанских магазинов, пришлось пойти на повышение закупочных цен. Причем в некоторых случаях, резкое повышение. Прикрываясь девальвацией валюты, оптовики-спекулянты вытребовали повышение отпускной цены на сахар, гречку, рис, макароны, курятину, свинину. Большинство этих продуктов целиком производятся в России, за наши рубли и напрямую никак не привязаны к валютному курсу. Складские запасы по этой продукции у поставщиков огромны и произведены еще при старых курсах валют. Каким волшебным образом произведенные задолго до эпидемии вируса сахар, гречка и макароны смогли за ночь подорожать, известно только оптовикам. Сей факт безусловно нуждается в пристальном внимании антимонопольной службы. А возможно и прокуратуры, поскольку подобные действия спекулянтов разжигают панику и подрывают общественную безопасность.

Сахар и гречка грозят подорожать на 50%.

Кстати, в не меньшем внимании правоохранителей нуждаются и фейковые вбросы в сеть всевозможных кошмарящих видео и фото о потребительской панике в торговых сетях. Большинство из этих «свидетельств» взято со всевозможных распродаж в супермаркетах разных лет и теперь выдается за доказательство ажиотажного спроса в период эпидемии. Распространителей подобных материалов ждет наказание, а нам, потребителям, пора учиться думать своей головой, руководствоваться здравым смыслом и доверять тому, что мы видим вокруг себя, а не тому, что нам вешают на уши неизвестные «эксперты» и «очевидцы».

Москвичи так усердствовали в заготовке продуктовых запасов, что искусственно создали дефицит на целый ряд продовольственных товаров.

Однако пока поставщики набивают себе цену, оседлав покупательскую истерию, пока врачи разбираются с инфекцией, а регулирующие органы борются с нарушениями на рынке, простым людям приходятся пожинать плоды искусственно созданной паники: сахар и гречка грозят подорожать на 50%, вслед за ними уже поднимаются цены на другие продукты.

Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.

К счастью, по заверениям торговых сетей, такая ситуация долго не продлится. Запасы продовольствия в стране более чем достаточны. Как только отладится логистика, дефицит в Москве исчезнет, столичный рынок насытится, и продукты в регионы пойдут своим чередом. Уже не по спекулятивным, а по действительно адекватным ценам, учитывающим возможно лишь уровень девальвации +15%. Хотя и это в большей мере надуманный рост. Если отечественный пищепром и закупает что-то из-за рубежа, так это в основном, гормоны роста, сверхсильные антибиотики, пальмовое масло и прочую химию. Так может настал момент отказаться от этих приблуд и начать кормить свое население качественными отечественными продуктами?

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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