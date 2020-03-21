2020-03-21T10:05:02+03:00
Общество

Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице

Покупательское безумие в Москве подтолкнуло продовольственных оптовиков перенаправить товары туда, где им больше заплатят
Николай ПЕТРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.
Изменить размер текста:

Который день мы живем в условиях сезонной эпидемии ОРВИ, которую почему-то замечаем не воочию, а по сводкам информагентств. Чем эта инфекция страшнее обычного гриппа, сейчас разбираются врачи, а перепуганные новостями люди, тем временем, зачем-то запасаются продуктами питания. Причем чем больше вовлечено население в информационное поле, тем более активные действия оно предпринимает.

Круглосуточное сидение в интернете и у экранов телевизоров настолько накрутило столичных жителей, что они ринулись в магазины делать запасы на случай конца света. Население сопредельных регионов, таких как Рязанская область, оказалось менее доверчивым, и оттого не все побежали закупать излишки в супермаркетах. Казалось бы, благоразумие рязанцев избавит местную торговлю от потрясений, подобных пустым витринам московских магазинов. Однако эхо столичного потребительского безумия все-таки докатилось и до Рязани.

Чтобы восполнить этот дефицит, поставщики принялись перекидывать объемы продукции, адресованные Рязанской области, в столицу.

Чтобы восполнить этот дефицит, поставщики принялись перекидывать объемы продукции, адресованные Рязанской области, в столицу.

Все дело оказалось в прагматичных законах рынка. Москвичи так усердствовали в заготовке продуктовых запасов, что искусственно создали дефицит на целый ряд продовольственных товаров. И теперь, чтобы восполнить этот дефицит, поставщики принялись перекидывать объемы продукции, адресованные Рязанской области, в столицу. К тому же оптовики требуют повысить отпускные цены на свою продукцию, намекая рязанским торговым сетям, что в случае отказа они свой товар отгрузят в Москву, временно оставив наш регион с пустыми полками.

Фото: КП-Рязань.

Фото: КП-Рязань.

Известно, что по ряду продовольственных товаров супермаркеты уже приняли условия поставщиков. Чтобы сохранить ассортимент на полках рязанских магазинов, пришлось пойти на повышение закупочных цен. Причем в некоторых случаях, резкое повышение. Прикрываясь девальвацией валюты, оптовики-спекулянты вытребовали повышение отпускной цены на сахар, гречку, рис, макароны, курятину, свинину. Большинство этих продуктов целиком производятся в России, за наши рубли и напрямую никак не привязаны к валютному курсу. Складские запасы по этой продукции у поставщиков огромны и произведены еще при старых курсах валют. Каким волшебным образом произведенные задолго до эпидемии вируса сахар, гречка и макароны смогли за ночь подорожать, известно только оптовикам. Сей факт безусловно нуждается в пристальном внимании антимонопольной службы. А возможно и прокуратуры, поскольку подобные действия спекулянтов разжигают панику и подрывают общественную безопасность.

Сахар и гречка грозят подорожать на 50%.

Сахар и гречка грозят подорожать на 50%.

Кстати, в не меньшем внимании правоохранителей нуждаются и фейковые вбросы в сеть всевозможных кошмарящих видео и фото о потребительской панике в торговых сетях. Большинство из этих «свидетельств» взято со всевозможных распродаж в супермаркетах разных лет и теперь выдается за доказательство ажиотажного спроса в период эпидемии. Распространителей подобных материалов ждет наказание, а нам, потребителям, пора учиться думать своей головой, руководствоваться здравым смыслом и доверять тому, что мы видим вокруг себя, а не тому, что нам вешают на уши неизвестные «эксперты» и «очевидцы».

Москвичи так усердствовали в заготовке продуктовых запасов, что искусственно создали дефицит на целый ряд продовольственных товаров.

Москвичи так усердствовали в заготовке продуктовых запасов, что искусственно создали дефицит на целый ряд продовольственных товаров.

Однако пока поставщики набивают себе цену, оседлав покупательскую истерию, пока врачи разбираются с инфекцией, а регулирующие органы борются с нарушениями на рынке, простым людям приходятся пожинать плоды искусственно созданной паники: сахар и гречка грозят подорожать на 50%, вслед за ними уже поднимаются цены на другие продукты.

Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.

Поставщики продуктов питания в Рязань пытаются спекулировать на цене, пользуясь дефицитом в столице.

К счастью, по заверениям торговых сетей, такая ситуация долго не продлится. Запасы продовольствия в стране более чем достаточны. Как только отладится логистика, дефицит в Москве исчезнет, столичный рынок насытится, и продукты в регионы пойдут своим чередом. Уже не по спекулятивным, а по действительно адекватным ценам, учитывающим возможно лишь уровень девальвации +15%. Хотя и это в большей мере надуманный рост. Если отечественный пищепром и закупает что-то из-за рубежа, так это в основном, гормоны роста, сверхсильные антибиотики, пальмовое масло и прочую химию. Так может настал момент отказаться от этих приблуд и начать кормить свое население качественными отечественными продуктами?

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дефицита не будет: в Рязани готовы к повышенному спросу на продукты

Все гипермаркеты региона имеют значительные запасы бакалейных товаров на 6-8 недель (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бьет - значит воспитывает? Почему самарские родители встали на защиту учителя, который "ударил" ребенка
Педагог с 20-летним стажем стал героем школьного конфликта, вердикт руководства был однозначен - уволить. Сейчас учитель пошел в суд. Но кто прав в этой истории?
Новости 24
В Рязани силовики нагрянули в ночной клуб
Рязанцев попросили сообщать о вернувшихся из поездок и приезжих
Коронавирус в Рязани, ситуация на 21 марта: один человек заражен, 479 под наблюдением
Под Новомичуринском BMW улетел с дороги на десятки метров
Личность подростков, разбивших окна в больнице №5, установлена
Под колеса иномарки в центре Рязани попал 72-летний пенсионер
Солнце уйдет: в субботу в Рязани резко похолодает
Подростки повадились бить стекла рязанской больницы №5
Татьяна Панфилова рассказала о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
В селе Константиново снесут возникший в охранной зоне самострой
Минздрав отказался от пресс-конференции по ситуации с коронавирусом в Рязани
В Рязанской области перевернулся грузовик со 150 поросятами
Ограничения из-за коронавируса в Рязани: власти рекомендуют не ходить в супермаркеты
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Все подъезды в жилых домах Рязани будут ежедневно дезинфицировать
Супругу и таксиста, подвозившего больного коронавирусом рязанца, изолировали
В Рязанской области обнаружили гигантскую осу из южных краев
Бороться с «рыбным» запахом рязанской воды будут активированным углем
Появилось видео с места гибели рязанца, упавшего с 24-го этажа
Рязанских детей предложили изолировать в лагерях
При обходе приехавших из-за границы рязанцев не застают дома
В двух рязанских ЖК действует «сельская» ипотека со ставкой 2,7%
Рязанская погода в марте побила уже восьмой рекорд тепла
Меднаблюдение из-за коронавируса установили еще за 112 рязанцами
В Рязани спасли младенца, родившегося с весом 580 граммов
В «Шереметьевском квартале» до 15 апреля сохранили стартовые цены на квартиры
Врачи ОКБ сняли видео о профилактике коронавируса под песню группы Little Big