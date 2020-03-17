2020-03-17T10:38:07+03:00
Общество

Дефицита не будет: в Рязани готовы к повышенному спросу на продукты

Все гипермаркеты региона имеют значительные запасы бакалейных товаров на 6-8 недель
Яков РЫКОВ
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Гречки и сахара в Рязани хватит на всех. Фото: минэкономразвития.Гречки и сахара в Рязани хватит на всех. Фото: минэкономразвития.
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16 марта в некоторых гипермаркетах Рязани отметился повышенный покупательский спрос на продукты длительного хранения, бакалею и консервацию, в связи с чем, в интернете появились фотографии и видео пустых полок. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития.

«Крупные торговые сети региона отмечают, что готовы к повышенному спросу на продукты питания. Запасы имеются на длительный срок (шесть-восемь недель) и на распределительных центрах сетей, и у оптовых поставщиков, склады пополняются постоянно», — говорится в сообщении.

Как отметили чиновники со ссылкой на управляющую гипермаркетом «Глобус» Дину Мелешкину, запас продовольствия есть, как в самой сети, так и в ближайшее время ожидается поставка увеличенного заказа продукции.

По информации представителя компании X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), на распределительных центрах создан значительный запас продукции, заказы у производителей размещены с учетом повышенного спроса. Поставки в магазины производятся ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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