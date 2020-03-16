В супермаркетах Рязани начали массово скупать гречку, рис и другие крупы

16 Март 2020 2020-03-16T22:51:54+03:00

На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в торговых заведениях заметен нездоровый ажиотаж за продуктами питания

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В рязанских супермаркетах жители города разбирают с прилавков гречку и рис, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Речь идет об «Ашане», «Пятерочке», «Европе» и других супер-гипермаркетах. Причина ажиотажа – ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

defoprzn62 Скупка продуктов в рязанских супермаркетах

Как сообщают наши коллеги из федеральной «Комсомолки», крупнейшие ритейлеры типа X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Ашан», Metro подтверждают, что спрос на некоторые категории товаров — бакалея, крупы, консервы, макароны, средства гигиены — увеличился. Но заверяют, что в случае чего закупят дополнительно базовых продуктов — вопрос уже анализируется (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU