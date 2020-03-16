2020-03-16T22:51:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В супермаркетах Рязани начали массово скупать гречку, рис и другие крупы

На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в торговых заведениях заметен нездоровый ажиотаж за продуктами питания
Яков РЫКОВ
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Крупнейшие ритейлеры подтверждают, что спрос на некоторые категории товаров увеличился. Фото: defoprzn62Крупнейшие ритейлеры подтверждают, что спрос на некоторые категории товаров увеличился. Фото: defoprzn62
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В рязанских супермаркетах жители города разбирают с прилавков гречку и рис, сообщается в паблике «Новости Рязани ВКонтакте». Речь идет об «Ашане», «Пятерочке», «Европе» и других супер-гипермаркетах. Причина ажиотажа – ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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Скупка продуктов в рязанских супермаркетах
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Как сообщают наши коллеги из федеральной «Комсомолки», крупнейшие ритейлеры типа X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Ашан», Metro подтверждают, что спрос на некоторые категории товаров — бакалея, крупы, консервы, макароны, средства гигиены — увеличился. Но заверяют, что в случае чего закупят дополнительно базовых продуктов — вопрос уже анализируется (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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