В дни Великого поста, когда многие православные отказываются от скоромных продуктов – мяса, яиц и молока, перейдя на постные продукты, а если смотреть шире – во время разгрузочных дней или «сидения» на диетах для похудения, возникают вопросы: «Какие овощи полезнее?» «Какие фрукты богаче витаминами?» и так далее.

Сегодня поговорим о фасоли. Белая или красная — какая фасоль полезнее для организма человека?

БЕЛАЯ ФАСОЛЬ

Этот вид фасоли богат целым рядом витаминов и микроэлементов — А, В, С, Е, К и РР. Кроме того, в белой фасоли содержится и В9 – витамин, который помогает росту и развитию кровеносной и иммунной системам.

Если говорить о микроэлементах, то в белой фасоли содержатся – магний, сера, кальций, железо, а также медь. Последний элемент способствует выработке адреналина и гемоглобина в организме.

Но и это еще не все. Много в белой фасоли различных аминокислот и, наверное, самое главное – клетчатки. Во-первых, клетчатка в бобах позволяет дольше обычного не чувствовать голода, во-вторых – пищевые волокна, очищают организм, впитывая в себя большую часть токсинов и вредных веществ.

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ

Этот вид фасоли ценен содержанием в бобах витаминов С, D, E и В. Что касается микроэлементов, то в данном случае красная фасоль ничем не уступает белой, все те же — сера, кальций, магний, медь, железо, добавим только цинк и калий.

Немало в красной фасоли и аминокислот. Например, триптофана, который помогает снять напряжение и благотворно влияет на сон. Или лизин, который не только ведет борьбу с кишечными инфекциями и вирусами в организме, но и хорош в качестве профилактики для борьбы с развитием злокачественных образований.

Содержится в красной фасоли и аргинин, и тирозин, и гистидин, входящий в гемоглобин, и поэтому является одним из главных борцов с анемией.

Во время Великого поста или просто диет для похудения врачи рекомендуют, чтобы питание было сбалансированным, не было никаких перегибов в сторону того или иного продукта – всего в меру. Но если говорить о фасоли, то это отличный способ отказаться на время от «тяжелого» мяса или рыбы. По своим питательным качествам, бобы им совсем не уступают, а польза для организма огромная.

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ

Несколько слов о стручковой фасоли. Благодаря содержанию калия, стручковая фасоль помогает снизить артериальное давление и улучшит работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, как и ее белые и красные собратья, стручковая фасоль наполняет кровь полезным микроэлементом – железом. Стручки нормализуют уровень углеводов в организме, улучшают гормональный фон, укрепляют суставы и препятствуют появлению артрита.

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