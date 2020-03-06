Рязанские врачи рассказали, каким должно быть питание в Великий пост
Рязанские врачи рассказали, каким должно быть питание в Великий пост. По мнению заведующей отделением профилактики больницы №4 Ольги Гусевой, белок является основным строительным материалом организма человека, и его отсутствие или недостаток нарушает баланс.
Кроме пищи животного происхождения белок содержится в орехах, грибах, семечках, крупах. Врачи советуют эти продукты тем, кто решил соблюдать все требования Великого поста.
— В этот период увеличивается количество употребляемых углеводов, — отмечает Ольга Гусева. — Основные их «поставщики» - картофель и макаронные изделия. Но здесь таится ряд опасностей: может увеличиться масса тела, снизиться количество витаминов и микроэлементов.
В таких случаях специалисты рекомендуют делать акцент на употреблении, так называемых, длинных углеводов: овсянки крупного помола, гречки, перловой каши, кус-куса. Только так можно будет соблюсти сбалансированное питание.
— Мы советуем также ввести в рацион отварные и свежие овощи, приправленные растительным маслом, сухофрукты, бездрожжевые хлебные изделия, в небольшом количестве - горький шоколад и мед, — говорит заведующая отделением профилактики. — Но во всем следует соблюдать меру. Питание должно быть дробным, то есть разделено на несколько приемов.
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ИСТОЧНИК KP.RU