Развязанный купальник, коронавирус и потерянные туфли – приключения рязанок в Милане

Одиннадцать топ-моделей представили Россию на главном подиуме Европы — Неделе моды в Милане, которая проходила с 18 по 24 февраля. Примечательно, что большая часть этой прекрасной команды — наши землячки. Шесть красавиц, которые были удостоены чести презентовать новейшие коллекции ведущих мировых кутюрье, являются воспитанницами рязанского модельного агентства LEGACY.

— Нам прислали заявки, в которых были указаны необходимые параметры, мы отправили портфолио моделей, а потом нам сообщили, сколько девушек прошли отбор, — пояснила руководитель модельного агентства, а также одна из участниц Недели моды Александра Смоликова. — От России в Милане были еще модели из Москвы и Нижневартовска, с которыми мы все очень подружились.

Прилетев из Италии, рязанские красавицы уже на следующий день делились с «Комсомолкой» впечатлениями от поездки и интересными историями из жизни.

Фото предоставлено модельным агентством LEGACY.

АЛЕКСАНДРА СМОЛИКОВА: В ИНДУСТРИЮ МОДЫ МЕНЯ ПРИВЕЛА… БАБУШКА

— В модельном бизнесе я уже 10 лет, — рассказывает Александра Смоликова. — В школу моделей меня привела бабушка, когда мне было тринадцать. Она хотела, чтобы ее внучка стала более женственной, и я старалась. Во время обучения тяжелее всего было постоянно держать спину прямо. Дело в том, что в детстве я комплексовала из-за высокого роста и специально сутулилась, чтобы казаться ниже. Но бабушка меня поддерживала и подбадривала. Наверное, она - самый главный человек, который помог мне добиться чего-то в этом деле.

Когда узнала, что еду на Неделю моды в качестве модели, очень обрадовалась! Это первый опыт участия в столь масштабном мероприятии. До этого была только Неделя Моды в Москве. Собиралась я достаточно быстро, параллельно решая вопрос с основной работой (Александра работает экономистом на Рязанской НПК – Ред.), старалась собрать все самое важное, ничего не забыть и при этом поехать налегке.

Фото предоставлено Александрой Смоликовой.

Одежда, в которой мы выходили на подиум, мне очень понравилась. Были и достаточно странные образы, и то, что я люблю: шикарные вечерние платья. Я пять раз выходила на подиум, и каждый образ был абсолютно не похож на предыдущий.

Для модели важно быть красивой, однако мода все время диктует нам новые стандарты — никогда не знаешь, кому что понравится. Поэтому важно быть интересной, не иметь привычки истерить и не бояться все контролировать.

МАРУСЯ ДАВЫДОВА: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «ПЕНСИИ»

— Я до сих пор вспоминаю тот день, когда мне предложили поехать в Милан, — улыбается Маша. — Я тогда кричала от радости на всю улицу, потому что это была моя первая поездка на показ в другую страну, к тому же – это Неделя моды!

В дороге было интересно все, я обожаю летать на самолетах, виды из иллюминатора прекрасны, к тому же мы пролетали над Альпами, никогда еще не видела горные массивы с высоты.

Когда прилетели, удивилась многому. Я ожидала от Милана более впечатляющей архитектуры, но центр города прекрасен, мы посетили собор Duomo, ничего более прекрасного я еще не видела в своей жизни.

Фото предоставлено Марусей Давыдовой.

Мы участвовали в показах одного дня из Недели моды, представляли коллекции различных дизайнеров из Италии, Египта и России. С девочками из других стран почти не удалось пообщаться, так как многие говорили только по-итальянски. Но модели из России, с которыми я познакомилась, прекрасны во всех проявлениях. Благодаря этой поездке я нашла людей, которые очень подходят мне по духу. От них я уже почерпнула очень многое.

С чего все началось? Когда мне было лет 15, я выиграла обучение в модельной школе. Потом знакомая позвала меня на рязанский показ. После этого – участие в конкурсах Российской красавицы. В один прекрасный момент мне поставили брекеты и все – ушла «на пенсию». Но сейчас снова думаю встать в строй и подписать контракт с каким-нибудь московским модельным агентством.

ДИАНА ЕГОРОВА: В АЭРОПОРТУ НАС ВСТРЕТИЛИ МЕДИКИ

— Это не первый мой опыт работы за рубежом, — делится девушка. — И все же было очень интересно принять участие в миланской неделе моды, пообщаться с новыми людьми, имеющими отношение к фэшн-индустрии.

Собираться начала за несколько часов до вылета. Укладывая вещи в чемодан, поняла, что не могу найти свои черные туфли для показов. Перевернула весь дом, позвонила маме… Не помогло. Расстроилась... Когда уже выезжала в аэропорт, решила поискать в багажнике - нашла!

Перелет прошел совершенно спокойно, Милан встретил нас хорошей погодой и огромной очередью на паспортный контроль. Было удивительно, что в аэропорту всем меряют температуру! Мне тоже померили. За пару дней до вылета я немного приболела, даже температура поднималась… Из-за этого я занервничала: вдруг медики решат, что у меня коронавирус. Работница аэропорта с термометром в первые секунды посмотрела на меня как-то странно… Но оказалось, что у итальянцев хорошее чувство юмора: улыбнувшись, она сказала «все отлично» и пропустила меня.

На самом показе меня впечатлил профессионализм итальянских парикмахеров: три минуты — и идеальная прическа готова!

За время своей работы моделью сильных трудностей я не припомню - разве что во время участия в конкурсе «Топ-Модель СНГ». Там мы готовились к испытаниям, не зная сна и отдыха. На некоторых конкурсах конкурентки, бывало, и платья рвали, и каблуки ломали на туфлях, и стекла сыпали в обувь, и подножки ставили за кулисами. Но туфли я клеила к ногам на клей «Момент», стекла перед подиумом выкидывала, да и с платьями всегда находила выход. Поэтому, это все, скорее, не трудности, а своего рода развлечения «придумай выход из ситуации за три-пять минут».

Фото предоставлено Дианой Егоровой.

Все же каждая съемка не похожа на другие. В этом и есть интерес - каждый раз новая задача, новый образ. Одна из самых необычных съемок, наверное, та, где меня привели в старый заброшенный сгоревший дом, в котором не было света, и усадили на обуглившийся шкаф, который, казалось, вот-вот упадет. А когда я с него спускалась, подо мной провалился пол. И все это время на меня светили фонариками от телефонов, ведь за окном уже был поздний вечер!

А еще мне запомнился мой образ ангела на чемпионате по парикмахерскому искусству. Там я была моделью в фантазийный номинации в костюме ангела с крыльями весом килограммов пятнадцать и в ботинках на очень высоких каблуках, которые мне были велики на два размера. Пока члены жюри оценивали парикмахеров, я потихоньку начинала терять сознание – от усталости, жары и разыгравшегося чувства голода.

Сейчас, помимо модельной деятельности, я получаю два высших образования, путешествую, занимаюсь саморазвитием.

ТАНЯ ТРЫНКИНА: В МИЛАНЕ РАЗВЯЗАЛСЯ ВЕРХ ОТ КУПАЛЬНИКА!

— Когда узнала, что участвую в Неделе моды в Милане, удивилась - думала, что у меня не совсем подходящий типаж. Собиралась очень быстро. Самое главное было не забыть свои туфли и паспорт. В итоге за паспортом все-таки возвращалась в спешке схватила российский, а не заграничный.

В Милане понравился дизайн места, где проходило мероприятие. Все белое, черные сиденья для гостей и ничего лишнего. Одежда на показе была разнообразной: от купальников до вечерних платьев.

На генеральной репетиции, кстати, произошел курьезный случай. У меня внезапно развязался купальник, и вместо того чтобы идти красиво на камеру, я шла, завернувшись в накидку, которая была сверху. Еще некоторые дизайнеры привозят свою обувь к одежде, но она не всегда подходит модели по размеру. Я завершала выход у дизайнера Valiosa. На мне было красивое платье бирюзового цвета с золотом и большим тяжелым хвостом. К этому наряду в комплекте шли туфли на 15-сантиметровом каблуке, но они оказались малы мне на два размера. На фото я выгляжу очень красиво, но мысли были: «Только бы дойти и не упасть!»

Фото предоставлено Татьяной Трынкиной.

Единственное, от чего пришлось отказаться ради работы моделью, это от свободного времени. Репетиции и примерки длятся порой часами, приходится переносить встречи с друзьями или поездки к родственникам. Но все вроде понимают мое положение.

А вообще я очень разносторонний человек. Учусь в РГУ на педагога английского, испанского и китайского, катаюсь на сноуборде, путешествую, занимаюсь леттерингом, рисую. Наиболее важными качествами для модели считаю пунктуальность, вежливость и аккуратность. Если модель ведет себя высокомерно, то вряд ли кто-то захочет с ней сотрудничать. Важно понимать, что все, кто тебя окружает, такие же люди – нужно с уважением относиться к их труду.

СНЕЖАНА ШЕПТАЛИНА: В БЕЛОСНЕЖНОМ ПЛАТЬЕ - МИМО СТУПЕНЬКИ

— В моделинге я с 14 лет, — рассказывает Снежана. — Изначально шла в модельную школу, чтобы приобрести уверенность в себе - высокий рост и худоба создают комплексы.

Настоящая модельная жизнь началась с приходом в агентство «Legacy» и участия в конкурсе «Топ-модель России 2016». В начале пути я очень стеснялась фотокамеры, никак не могла расслабиться. И все же практика дает свое: сейчас фотосъемка - моя любимая часть модельной работы.

На показах бывают разные ситуации. Но у меня всегда все проходило хорошо. Помню только один казусный случай: во время показа свадебной коллекции нужно было спускаться по ступенькам, а платье было очень длинным. К сожалению, я не попала ногой на ступеньку и полетела с лестницы! Посадка оказалась удачной – приземлилась на подиум, не упав.

Фото предоставлено Снежаной Шепталиной.

Сейчас я учусь на генетика и работаю моделью в Рязани и Москве. Все мои близкие поддерживают меня и уважают мой выбор. Работа модели - это череда интересных съемок, показов, запоминающихся нарядов и прекрасных людей. Думаю, эта профессия подойдет людям с неиссякаемым терпением, трудолюбием и выносливостью. Одно из важных качеств, которым должна обладать модель, это умение слышать и уважать заказчика. Необходимо также постоянно держать свою фигуру и кожу в хорошем состоянии, правильно питаться.

АНЯ СИМОНОВА: САМОЕ ТРУДНОЕ В МОДЕЛИНГЕ – КОНКУРЕНЦИЯ

— В Милане у меня было четыре показа, — рассказывает Аня. — Больше всего впечатлила коллекция дизайнера Sara Onsi. У нее были невероятной красоты наряды.

Вообще в этой сфере я уже больше трех лет, первый раз я участвовала в показе, чтобы просто попробовать что-то новое и интересное, после чего меня пригласили в модельное агентство. Как мне кажется, самое трудное в моделинге – это конкуренция. Очень много девушек с подходящими данными, которые так же, как и остальные, желают покорить все подиумы мира.

Фото предоставлено Анной Симоновой.

Сейчас для меня моделинг – это, скорее, хобби. Я учусь в РГУ на 2 курсе по специальности «международные отношения». Изучаю иностранные языки, занимаюсь верховой ездой, люблю всегда пробовать новое, освоила недавно сноуборд - очень понравилось! Я совмещаю в своей жизни абсолютно все, что мне нравится, и никогда не отказывалась от чего-то ради другого дела. Я считаю, что если есть желание и стремление, то ничего не сможет это перекрыть. Моя семья и близкие люди всегда поддерживают меня во всех моих делах и помогают достигать новых высот.

Какой должна быть модель? Во внешности нет каких-то определенных черт - в мире моды сейчас ценится индивидуальность. Нельзя на кого-то равняться и строить из себя ту, кем не являешься. Характер - это уже другое дело. В моделинге девушка должна быть очень целеустремленной, ответственной, общительной, и в некоторых случаях даже наглой, без боевого духа и силы воли здесь никак!

P.S.

Для каждой из девушек эта поездка в Милан стала важной ступенью лестницы жизни: кто-то обрел новых друзей, кто-то пересмотрел свои взгляды или наоборот — еще больше стал верен своим убеждениям, а кто-то получил работу. Как рассказала Александра Смоликова, одна из рязанок уже заключила контракт с миланским модельным агентством, насчет еще двух девушек пока ведутся переговоры.

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