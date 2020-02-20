Сексуальность? Бабушка говорит: «Главное, чтобы спину не продуло!»

Финальная сирена, аплодисменты самых верных и преданных болельщиков – окончен очередной хоккейный сезон.

Наблюдая в течение нескольких лет от кромки льда, как в расположении ХК «Рязань» меняются тренеры, игроки, директора, думалось о том, что же такое рязанский хоккей? Неужели олицетворение «горожан» - это и есть череда вот этих самых бесконечных назначений и отставок? Взгляд неосознанно искал на арене что-то более стабильное, и тут, словно спасительный огонь маяка для потерявшего надежду корабля, зажглась ее улыбка.

Вспомнились слова Экзюпери: «Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить».

От улыбки хмурый день светлей.

А ведь верно: девушки из группы поддержки Ice Team – вот самое стабильно и преданное звено рязанского хоккея. Они помнят радость побед и горечь поражений, они, невзирая на капризы погоды, встречают болельщиков и делают наши серые будни немного ярче, немного эмоциональнее.

Ее зовут Анастасия Акиндинова… В группе поддержки она танцует с памятного для многих сезона 2015/2016 годов. Пусть не обижаются другие замечательные девчонки Ice Team ХК «Рязань», они не менее красивы и грациозны, просто в тот день взгляд почему-то остановился именно на ее улыбке.

СНАЧАЛА БЫЛ ХОККЕЙ

Холл постепенно пустел. В такие минуты всем обычно становится немного грустно. Болельщики расходились. Кто-то недовольно разводил руками, кто-то с оптимизмом смотрел в новый сезон, говоря, что хуже точно не будет.

- Сначала у меня появилась любовь к хоккею, а только потом к черлидингу, - рассказывает Анастасия. – У меня папа в хоккей играет. Я и по телевизору матчи смотрела, и за игрой отца наблюдала, и на ХК «Рязань» ходила, когда не было еще никакой группы поддержки. А что касается танцев, то современной хореографией, занимаюсь с восьми лет. Наша танцевальная группа, кстати, тоже находилась в Ледовом дворце – называлась она «Эдельвейс».

- Честно говоря, неожиданно… Думал, что девчонкам мало интересен хоккей.

- У меня, конечно, нет определенной команды, за которую я болею, ну кроме ХК «Рязань» – это отдельная любовь. Но с большим интересом смотрю чемпионат мира (в том числе молодежный), Олимпийские игры. Как-то я пришла на матч в «Олимпийский» и увидела девчонок, узнала, что их тренирует Надежда Сократова, связалась с ней. Сезон тогда уже заканчивался, оставалось буквально несколько игр. Мне ответили, что можно прийти на тренировку и попробовать себя, но сразу сказали, что на матч не поставят. Зато уже со следующего сезона 2015/2016 годов я танцевала постоянно.

- Я так понимаю, что, когда ты пришла, тебе не было еще и восемнадцати лет? Как родители отнеслись к твоему желанию, ведь все-таки танцы в группе поддержки - это проявление определенной сексуальности?

- Ну, это сейчас мы более раскрепощенными стали. Когда все начиналось, костюмы были достаточно скромные, движения достаточно сдержанные. Моя бабушка говорит: «Главное, чтобы спину не продуло!» Родители видят, что мне это нравится, что есть огонь в глазах. Конечно, они не против. Это лучше, чем постоянно сидеть дома за уроками. Я люблю учиться, но голова иногда просто закипает и нужна определенная разрядка. Здесь, на арене, и мысли-то совсем по-другому текут.

Фото с огоньком!

- Возвращаясь к бабушкиной теме... Одежда на вас очень легкая – не мерзните во время игры?

- В первую очередь, это зависит от ди-джея. Когда он включает слишком тяжелую музыку, просто не знаешь, какие движения подобрать под этот ритм. Станцевать что-то красивое и пластичное трудно. Когда звучит более современная музыка – это полет! Иногда даже хочется не просто связку какую-то исполнить, а дать девчонкам импровизацию. Наша работа делится на две составляющие: есть сцена и есть девочки на секторах. Сцена – это больше движения, поддержки, мы ближе к фанатам.

- Слушай, а ты ощущаешь, что атмосфера на матчах стала совсем другой?

- Я вот только сейчас об этом девочкам говорила… Да, раньше было иначе… Захватывающе было смотреть матчи. Иногда мы забывали про заученные связки и не думали о них, мы танцевали именно под ритм игры. Будто ток через тебя проходит! Про сегодняшний день даже не хочется говорить… Разница очень ощущается.

- В какой обстановке тебе тяжелее делать свою работу: когда отвлекаешься на игру или когда смотреть матч неинтересно?

- Конечно, когда нет отдачи от игроков. Посмотри на фанатов. Они тоже угасли, если сравнивать с тем, что было четыре года назад. Чтобы был классный матч, нужно, чтобы все три составляющие – команда, фанаты, группа поддержки – взаимодействовали.

Рабочие моменты.

БОЮСЬ, БЕЗ ХОККЕЯ НЕ СМОГУ

- А с хоккеистами вы как-то пересекаетесь?

- Практически нет… Стоим с девчонками и спрашиваем друг у друга: «кто это?» Честно говоря, сейчас и по фамилиям-то мало кого назову из нашей команды – такая текучка у них. Из прежних составов остались в памяти Белов, Петраков, Рукин, Чесалин. Но и они (игроки) нас совершенно не знают…

Тут подумалось, что, может, еще и в этом беда рязанского хоккея… Вот приезжает игрок в наш город, выходит на лед. Но за кого ему сражаться? За кого «умирать»? Если на трибуне сидит супруга с ребенком – это одно, а если у него никого в Рязани нет? Знал бы он, что где-то совсем рядом ждет подвига от него девушка с очаровательной улыбкой…

- В рязанской команде практически нет рязанцев. Что думаешь об этом?

- Неправильно это… Не настолько уж провинциален наш город, чтобы было невозможно воспитать свою молодежь. Да, сейчас появилась молодежная команда, но и там далеко не все рязанцы. А хочется, конечно, болеть за своих парней!

- Женский коллектив группы поддержи дружный или все-таки «женский»?

- Мы все дружим, всегда приходим друг другу на помощь. Часто бывают ситуации, когда начинаешь надевать колготки, цепляешь их ногтями, и… порвались! Девчонки, у кого есть запасные, всегда отдадут. То же самое касается лака для волос, губной помады. Никто не жадный и не конфликтный. Все хорошие и отзывчивые!

В сказочном лесу.

- У вас несколько сценических костюмов. Расскажи, что из них нравится, что не очень.

- Самый любимый - красные платья! Удобно и красиво! Красный цвет идет всем девочкам. А вот базовые костюмы – боди и юбка ХК «Рязань» - не очень нравятся. Юбка постоянно куда-то задирается, нужно поправлять – танцевать в них, особенно в холле, не очень удобно.

- Спасибо тебе за интересный и честный разговор! До встречи в следующем сезоне?

- Следующий сезон… я пока не знаю. В этом году заканчиваю радиоуниверситет и надеюсь найти работу. Получится ли совмещать – это вопрос. Но я боюсь пожалеть, если уйду. Даже в этом сезоне, когда были большие перерывы между матчами, так скучала по хоккею. Не важно, проигрываем или выигрываем – просто хочется дышать этой атмосферой. Эти постоянные «хи-хи, ха-ха» с девчонками! Боюсь, без хоккея не смогу…

- Так что, может, еще и увидимся, - улыбнулась Анастасия.

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