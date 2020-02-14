В Рязанской области стартовал проект «ПолитСтартап»

13 февраля в Рязанской области стартовал кадровый проект «Единой России» «ПолитСтартап».

— Мы были в числе пилотных регионов в 2018 году по реализации проекта. Всего в нем приняли участие 92 человека, в том числе 32 — кандидаты предварительного голосования на выборах в Рязанскую городскую Думу. Благодаря «ПолитСтартапу» удалось привлечь большое количество молодых людей к праймеризу «Единой России», — отметил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

Как рассказал лидер рязанских единороссов, в проекте может принять участие любой желающий в возрасте до 35 лет. Регистрация на сайте politstartup.er.ru будет доступна до 5 мая в двух вариантах: кандидат — участник предварительного голосования и политтехнолог — любой желающий поучаствовать в реальной избирательной кампании. После этого будут организованы онлайн обучение и встречи с известными политиками, политологами и политтехнологами. Самым активным участникам определят федеральных и региональных наставников, которые будут сопровождать их в рамках агитационной кампании праймериз.

— В качестве региональных наставников будут привлечены представители депутатского корпуса, политтехнологи, имеющие опыт политической работы, кандидаты, успешно прошедшие предвыборные кампании, и лидеры общественного мнения. Всего их определено 35, — уточнил Аркадий Фомин.

Так, в частности, среди наставников — руководители исполкома регионального отделения «Единой России» Елена Волкова и Максим Гармашев, депутаты Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова и Александр Шевырев, депутаты городской Думы Светлана Ворнакова и Роман Худяков, депутат Тумского городского поселения Сергей Трепьев, член местного политсовета города Рязани Наталья Соболева, ректор РИРО Андрей Кашаев.

Ведущая программ ВГТРК «Ока» Ирина Чепелева поделилась своим опытом участия в проекте «ПолитСтартап» и внесла предложения по привлечению новых лиц в партию.

— Это колоссальный опыт для молодых людей, желающих попробовать себя в политике. У нас много целеустремленных, активных, неравнодушных людей, желающих помогать людям. Хорошо, что в этом году проект стартовал достаточно рано — есть возможность получить больше знаний от наставников, принять участие в реальной избирательной кампании, пройдя полный обучающий курс политических технологий, — считает она.

По мнению Ирины Чепелевой, участникам проекта нужно больше использовать социальные сети и мессенджеры для общения с избирателями, а также применять в своей работе успешные практики других регионов.

С ней был солидарен и руководитель «Молодой Гвардии» Артем Никитин. «ПолитСтартап» — уникальный проект, дающий возможность молодежи проявить себя, получить общественно-политический опыт, опыт общения с людьми, участия в дебатах, научиться презентовать свою программу, реализовывать свои инициативы», — уверен он.

Лидер регионального отделения МГЕР напомнил, что в 2018 году Рязанская область вошла в шестерку регионов, выдвинувших наибольшее количество кандидатов от «Молодой Гвардии» для участия в предварительном голосовании по выборам в органы представительной власти и местного самоуправления. Свои заявки на участие в праймериз подали более 150 молодогвардейцев.

Депутат городской Думы Светлана Ворнакова озвучила пожелание, чтобы все участники нашли своих наставников. «Очень важно, чтобы между ними состоялся коннект, потому что «ПолитСтартап» — это проект с двухсторонним движением. Наставники делятся опытом организации правильной презентации кандидата, выстраиванием избирательной кампании, участием в праймериз», — сказала она и добавила, что обязательно приняла бы участие в проекте, если бы он реализовывался раньше.

— Нам нужны новые лица, новые идеи, активные участники в реализации партийных проектов и инициатив. Партия приглашает молодежь стать политическим лидером в «Единой России», — подвел итог Аркадий Фомин.

Напомним, что в 2020 году в Рязанской области пройдут выборы депутатов Рязанской областной Думы, дополнительные выборы в Рязанскую городскую Думу и выборы в органы местного самоуправления.

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