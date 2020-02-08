Деградация среды: урбанист Аркадий Гершман побывал в Рязани и раскритиковал чиновников

Известный российский урбанист Аркадий Гершман побывал в Рязани, погулял по улицам, осмотрел достопримечательности и опубликовал репортаж с критическими замечаниями о городской среде. «К несчастью, хотеть большего у нас не очень принято, часто на подобное отвечают из серии «деды о таком не мечтали, вот и тебе умничать не стоит». К сожалению, судя по Рязани, здесь именно такой сценарий развития: зачем жить лучше, если и так уже привыкли?» - написал во вступлении урбанист.

ТРОТУАРЫ СЕЙЧАС И ДО РЕВОЛЮЦИИ

В первую очередь Гершман сравнил обычные тротуары дореволюционной Рязани и нынешней.

«Обратите внимание, что даже до революции в Рязани тротуары были ровными и выше проезжей части, чтобы вода уходила от ног людей. Казалось бы, это так просто: берешь и делаешь тротуар выше земли и всего остального, чтобы вода сама уходила с него — это элементарная физика! Но нет, это сложно», — пишет урбанист и в качестве доказательства приводит фотографии нынешних тротуаров и старый снимок с улицы Почтовой.

По словам Аркадия Гершмана, в Рязани забыли не только про ровные тротуары, но и не умеют делать безбарьерные сходы с них.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

«Доступная среда — это тоже несложно, главное захотеть это делать. Климат и ГОСТы не виноваты в безалаберных управленцах. В конце концов, делать проезжую часть для машин без ступенек и бордюров мы умеем. Но научиться этому несложно, мэру города достаточно один раз попробовать проехать по улицам на инвалидной коляске», — нашел решение урбанист.

Любой чиновник может попробовать спуститься с тротуара на инвалидной коляске. Фото: Аркадий ГЕРШМАН | gre4ark.livejournal.com

Попала под критику Гершмана и реконструкция Лыбедского бульвара – гордость рязанских чиновников. Урбанист вновь предложил сравнить территорию перед цирком, на этот раз прикрепив фотографию 1955 года.

«Не нужно быть заслуженным архитектором, чтобы оценить деградацию среды. Вместо пространства для людей жители получают набор кругов, которые хорошо выглядят из космоса».

По словам урбаниста, не климат виноват, что люди не ходят в новые места — это именно слабые проекты. Опять же для сравнения привел улицу Почтовую. Несмотря на то, что само благоустройство не идеальное (нет скамеек со спинками), люди приходят туда в любую погоду.

«Здесь много бизнеса и есть куда идти — это очень важно, потому что никто не пойдет в ваш сквер ходить туда-сюда просто так. За счет бизнеса есть разные точки притяжения, поэтому люди сюда приходят даже в рабочее время зимой».

КРЕМЛЬ БЕЗДОХОДНЫЙ

Остался недоволен Гершман и территорией главной достопримечательности Рязани – Кремля:

«Историю и место нужно пиарить, за людей и их деньги нужно бороться. Я бы с удовольствием купил магнит или попил кофе в этом месте, оно приятное, но я банально не вижу возможностей для этого. В итоге я походил, сделал пару кадров и просто ушел — место не заработало на мне, хотя могло бы. Мне кажется, даже Макдональдс сделал больше для развития туризма в России, чем большинство городов с историческими центрами».

Написал Гершман и о «рязанской ВДНХ», троллейбусах и городских туалетах, привел множество примеров, сравнив Рязань с Парижем и Тулой – все не в пользу нашего города.

«У рязанцев есть все предпосылки, чтобы жить в успешном и комфортном городе, но это должно стать общей целью. Сейчас близость к Москве воспринимается проблемой, ведь туда массово сбегают люди, но это ведь и огромное преимущество — при нормальных условиях в Рязань могут ехать туристы со всей России за счет близости к столице, сюда вполне могут переезжать люди, которые устали от мегаполиса.

По словам урбаниста, Рязань уделала Париж по количеству заборов. Фото: Аркадий ГЕРШМАН | gre4ark.livejournal.com

К сожалению, в этот приезд я вновь не увидел какого-то движения в сторону развития. Скорее считывается «да, мы живем в болоте, зато занавески новые повесили!» Просто сравните ситуацию с Тулой — города и регионы схожие, но результаты совершенно разные», — заключил Аркадий Гершман.

Подробнее о поездке известного урбаниста в Рязань читайте в репортаже: «Рязань: а было ли хорошо?»

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