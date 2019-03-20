Легализация идиотизма, или Зачем в Рязани белят деревья?

Каждую весну, а иногда и осенью, на улицы Рязани выходят сотрудники Дирекции благоустройства города с ведрами, кистями и начинают усердно белить деревья: клены и каштаны, тополя и дубы. Порой под побелку попадают даже березы. Как сообщили

«Комсомолке» в администрации города, белят деревья для «декоративно-эстетического вида, а также для защиты коры дерева от ожогов, перепадов температур и от насекомых-вредителей».

Только в 2018 году на эти цели из городского бюджета потратили 570 тысяч (!) рублей. Не будем забывать и о трудовых ресурсах: на побелку деревьев Дирекция благоустройства Рязани отряжает более 25 человек.

«Комсомолка» попыталась выяснить, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги, и приносит ли эта самая побелка пользу деревьям в условиях города.

«КРАСИВО, КАК МАКИЯЖ КЛОУНА НА УЛИЦЕ»

- Если мы возьмем какие-то общероссийские документы, то мы не найдем ни одного требования белить деревья, - рассказывает известный урбанист Аркадий Гершман. - Более того, научно не доказано, что это как-то благоприятно на них влияет. По-моему, есть только один определенный сорт деревьев, который нужно белить в городе, да и то это делается только один год, сразу после высадки. Но даже если представить, что всем деревьям в Рязани необходима ежегодная побелка, то существуют варианты, когда она либо бесцветная, либо делается декоративная оплетка вокруг ствола, как правило, бамбуковая. Вредители грызут ее, а не саму кору дерева. В целом это выглядит намного эстетичнее.

По мнению урбаниста, побелка деревьев - это некрасиво, и не нужно пытаться исправить природу, она сама уже постаралась сделать все, чтобы радовать окружающих.

На пешеходной улице Почтовой в Рязани тоже побелены все деревья. Фото: Александр ЕФАНОВ.

- Не знаю, в чьем воспаленном мозгу родилась идея белить деревья, что это некрасиво и придает какой-то эстетический вид, - продолжает Гершман. - Это так же красиво, как макияж клоуна на обычной девушке. Мы понимаем, что клоунский наряд в цирке подходит, но если мы начнем все по улице ходить в таком виде? Это просто глупо.

По словам Гершмана, и Санкт-Петербург, и Москва, и другие города уже давным-давно не белят деревья, потому что это большие затраты и потеря человеко-часов. Эти деньги можно направить на действительно что-то важное.

- Да вы лучше открытый грунт прикрывайте, чтобы было меньше грязи на улицах, - считает Гершман. - Это обойдется примерно в эту же сумму, но объективно сделает город намного лучше. Если мы посмотрим на зарубежные города, то там тоже не найдем побеленные деревья. Вся эта история началась во время Великой Отечественной войны, когда деревья белили вдоль дорог, чтобы машины ездили с выключенными фарами.

Потом это плавно перекочевало в Вооруженные силы. Ну а так как у нас многие прошли армейскую службу, то, знаете, произошла легализация идиотизма в общенациональном масштабе. Потому что опять же никто до революции не белил деревья. Это можно хорошо увидеть на сохранившихся фотографиях тех лет.

Улица Павлова осенью. Фото: Александр ЕФАНОВ.

ПОБЕЛКА В МЕСТАХ С ТУАЛЕТАМИ

Но обратимся к нормативным актам, которые регулируют озеленение городов. Согласно пункту 3.1.4.19 приказа Госстроя от 15 декабря 1999 года «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ», побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается.

Белить известью либо специальными составами можно только на «отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования». Госстрой России приводит и примеры мест, где побелка необходима: общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации города, белят деревья в Рязани, руководствуясь пунктом 192 «Правил благоустройства территории муниципального образования - город Рязань», где указано на необходимость «своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений». Отметим, что ни слова о побелке деревьев в данном нормативном акте нет.

БЕЛИТЬ НУЖНО БОЛЬШЕ

- В условиях Рязани побелка деревьев необходима, - считает заведующий кафедры лесного дела, агрохимии и экологии РГАТУ имени Костычева кандидат сельскохозяйственных наук Геннадий Фадькин. – Не могу сказать, что это помогает от насекомых-вредителей, так как это не в моей компетенции. Но от перепадов температур и ожогов побелка действительно защищает. В том числе и зимой, когда солнце, отражаясь от снега, может нанести вред коре дерева. Более того, белить необходимо не только молодые, но и старые деревья. Их жизненный цикл заканчивается, и они ослабевают.

Каштаны в Рязани и Париже отличает одна особенность: во Франции их не белят.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Что касается каких-либо обертываний вокруг ствола дерева, то я против такой альтернативы. Как раз эти материалы могут в дальнейшем стать источником вредителей. Другое дело, что есть методы сохранения деревьев с помощью долговечных материалов, но они опять же белого цвета.

По словам ученого, с точки зрения биологии, белить нужно весь ствол с небольшим захватом нижних скелетных ветвей. Почему в Рязани белят только часть ствола, как правило, около метра, непонятно.

Некорректно, по мнению кандидата сельскохозяйственных наук, и сравнивать современные реалии с дореволюционными. Тогда и температурные режимы были другие, да и загазованность городов меньше.

- Озеленение и проектировка парков, лесопарков начались давно, - продолжает Геннадий Николаевич. - Но после войны, с восстановлением городов, стали проектировать определенные мероприятия по озеленению. Вот тогда, скорее всего, и возникла такая технология - побелка деревьев в условиях города. Принято считать, что современное озеленение началось с Киева, так как его первым начали восстанавливать, потом пошли Москва, Калининград и Ленинград.

Если в Париже и защищают деревья от вредителей и ожогов, то делают это незаметно. Природа радует всех первозданной красотой.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Если подытожить, то, скорее всего, в большинстве городов России, в том числе и в Рязани, белить деревья будут всегда. Эти мероприятия прочно укоренились в нашей жизни, а разрыв шаблона - не свойственен чиновникам, «все белят, и мы белим». Как сказал «Комсомолке» один из ландшафтных дизайнеров, профессионалы всегда будут спорить о том, нужно ли это городу, эстетично или уродливо. Спросите лучше у простых людей, нравятся им побеленные деревья в Рязани или нет.

P.S. Когда номер был уже сдан в печать, стало известно, что власти города Белгорода тоже отказались от побелки деревьев и покраски бордюров (еще одна городская глупость). Как заявил первый замглавы администрации Белгорода Юрий Галдун в эфире местного телеканала, ежегодно на эти цели из городского бюджета тратятся миллионы рублей. Теперь решили эту статью расходов отменить.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Директор ландшафтного бюро Юлия Широкова:

- Эстетика - это один вопрос, но с точки зрения пользы, побелка дерева необходима в городской среде. Это предотвратит попадание вредоносных организмов, вредителей, которые зимуют в почве, в опавшей листве. Как только они проснутся, то снова поползут на деревья. А побелка не дает возможности им забраться.

- Почему тогда не белят в Москве, Санкт-Петербурге или в каком-нибудь Париже?

- А я знаю, почему. Там просто другая финансовая составляющая, и обрабатывают деревья другими препаратами, как осенью, так и весной. Побелка - это самый дешевый вариант.

- И самый некрасивый?

- Ну почему же? Если все деревья аккуратно и ровно побелены, это смотрится эстетично. Просто это самый дешевый вариант защиты растений от вредителей и болезней.

- Если взять улицу Циолковского, то увидим, что вдоль дороги все деревья побелены, а метрах в десяти - в сквере Уткина, стоят уже чистенькие?

- Это уже не ко мне вопрос, я не знаю, как они там распределяют. Ну, вот на Московском в парке Победы все побелено. В противном случае, мы просто получим зараженные деревья.