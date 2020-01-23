Разрывали добычу и кормили из клюва в клюв. Рязанский орнитолог несколько месяцев наблюдал за жизнью пустельг

Несколько дней назад мы рассказали историю рязанки Светланы Коробовой, опубликованную в группе клуба «Птицы». Женщина поделилась своими наблюдениями за птенцом пустельги, который оказался на карнизе окна ее дома на Московском шоссе (читать подробнее). А сейчас дадим слово ученому, кандидату биологических наук, орнитологу Антону Барановскому. Он рассказал, как несколько месяцев с помощью видеокамеры наблюдал за семейством пустельг – от насиживания яиц до перелета в теплые края.

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Когда я впервые увидел совершенно необычную постройку для скворцов, то, честно говоря, отнесся к ней весьма скептически. Это были несколько десятков скворечников, расположенных в два уровня по кругу, под общей крышей. Получилось подобие домика, висящего на толстом шесте высоко над землей. Размеры его были таковы, что внутри мог поместиться человек.

Но уже весной оказалось, что я ошибался. Да, скворцы охотно заняли необычную постройку, поселившись в ней целой колонией. Но оказалось, что это не единственные обитатели воздушного домика.

Автор: Антон Барановский.

ЖИЗНЬ НА КАМЕРУ

О том, что под крышу постройки регулярно залетают пустельги, я услышал в середине мая. Десятью днями раньше, побывав там, никаких признаков пустельг поблизости еще не было заметно, за исключением одной пары, обосновавшейся в старом вороньем гнезде на большущей ветле, примерно в полукилометре.

В городе, во всех известных мне гнездах пустельг, уже довольно давно шло насиживание. Я поднялся по лестнице, заглянул в домик, и обнаружил там пять крупных рыже-бурых яиц, лежащих тесной кучкой посреди постройки, в углублении слоя сена.

Птенцы появились примерно через месяц, а это значило, что я впервые увидел кладку в самом начале насиживания.

На помещенную рядом с гнездом видеокамеру птицы никак не реагировали. Чтобы в кадр не попадали травинки, я поставил камеру не прямо на сено, а на деревянный ящичек, к которому ее и привязал, чтобы птицы ненароком не сдвинули аппаратуру (видео о жизни этого семейства пустельг можно посмотреть в конце статьи – Ред.).

Во время насиживания самку нередко сменял на гнезде самец. Он всегда появлялся первым, как бы разведывая – все ли безопасно. Посидев полчаса-час, уступал вахту самке, но уже через пару часов вновь сменял ее. К тому же, он еще и заботился о пропитании своей подруги. Сама она на охоту не летала, поэтому от самца требовалось ловить полевок за двоих.

ОБИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Со скворцами у пустельг был мир. Никто ни на кого не реагировал, самка даже не поворачивала головы, когда в каком-нибудь скворечнике принимались истошно вопить скворчата, выпрашивая корм у вернувшихся с охоты родителей. А ведь это происходило в каких-нибудь двадцати сантиметрах от нее. Птенцы у скворцов были уже большими, и вскоре покинули гнезда. Вся колония куда-то улетела, а пустельги все еще насиживали.

Спустя четыре недели ожидания появились птенцы. Все пятеро вылупились за три дня, и еще целую неделю было заметно, что старшие несколько крупнее младших. Но вскоре размеры птенцов выровнялись, и все росли с одинаковой скоростью. Пищи хватало всему выводку, благо, полевок в окрестностях обитало множество. Иногда взрослые приносили птенцам и мелких птичек, в основном – молодых воробьев и коноплянок, в изобилии гнездившихся здесь же. Это происходило очень редко – одна добытая птичка приходилась почти на три десятка грызунов. Почему-то ни разу родители не приносили в гнездо ящериц или крупных насекомых - кузнечиков или хрущей - которых в других местах пустельги ловят часто.

Автор: Антон Барановский.

Пока птенцы были маленькими, родители разрывали добычу на мелкие кусочки, и кормили каждого птенца, передавая их из клюва в клюв. У отца это получалось заметно хуже. Он сперва всегда пытался отдать детям целую полевку, почти такую же по размеру, как они сами, и лишь убедившись, что съесть ее целиком никто не сможет, начинал разделывать.

Мать же явно получала удовольствие, кормя своих малышей. Даже когда они подросли, она вспоминала о старой манере кормления, и начинала оделять птенцов крошечными кусочками мяса. Но иногда они глотали полевок и целиком, а в какие-то моменты сами ловко разделяли добычу на части.

ПОТАСОВКИ С СОРОКАМИ

В просторном домике птенцам было где побегать и поиграть, а когда становилось скучно, они начинали забавляться выпавшими перьями родителей, клочками сена, или следили за влетевшими внутрь мухами и осами. Достигнув трехнедельного возраста, пустельжата уже не просто сидели на дне постройки, а нередко забирались по скворечникам на самый верх, долго сидели на стропилах крыши, а потом спускались обратно.

Разница в возрасте снова стала очевидной, когда пришло время покидать гнездо. Первые уже вылетели, а последние все еще сидели внутри. Родители обильно кормили и тех, и других. Внутрь домика они приносили столько же грызунов, сколько и раньше, хотя там оставалось всего двое птенцов. Вдруг остальные решат вернуться? Поэтому вся добыча теперь не съедалась. Большая ее часть доставалась вездесущим осам – большим любителям мяса.

Автор: Антон Барановский.

Спустя еще несколько дней вылетел последний птенец. Вся семья была в сборе – молодые и взрослые дружно восседали на соседних постройках. При этом молодняк нередко становился объектом атаки сорок, видимо, знающих, что пустельги могут при случае отобрать у них построенное с таким трудом гнездо. Хотя время года было уже не то, неприязнь сорок к пустельгам никуда не делась. Сороки атаковали побаивавшихся их молодых пустельг, а на них, в свою очередь, нападали пустельги-родители. Все эти потасовки были сугубо теоретическими – дело не доходило даже до выдернутых перьев.

Пожив на родине положенное время, пустельги отправились на зимовку. Будем надеяться, что весной они вернутся, и вновь поселятся в своем комфортабельном домике.

Пустельга - от яйца до месяца.Видео: Антон Барановский и Светлана Райкова, канал Funny Animals

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