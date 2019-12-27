Власти передумали строить школу в Лесопарке

На прошедшей неделе стало известно, что вопрос о возведении школы на окраине Лесопарка закрыт окончательно – ее здесь не будет. Информация прозвучала официально на заседании комитета гордумы. По словам представителя горадминистрации, власти «прислушались к мнению общественности».

Напомним, эпопея с участком на окраине Лесопарка – площадке со стороны ТЦ «Круиз» – началась минувшей весной. Ни одного деревца здесь не растет, но официально это зеленая зона. Перевести ее в участок под образовательные объекты хотели ради новой школы. Тут-то и поднялся шум.

ШКОЛА ТОЛЬКО ПРЕДЛОГ?

И шум отнюдь не на ровном месте: понять можно обе стороны. Первые – в основном чиновники – упирают на то, что Кальному жизненно необходима школа, а федеральный центр как раз сейчас дает под нее деньги. Не успеет Рязань их освоить – вовсе не увидит этого финансирования.

Загвоздка в том, что подходящих мест у муниципалитета в этом районе не осталось. Все свободные участки распроданы под застройку, а те, что есть в наличии, либо не проходят по санусловиям, либо вообще непригодны для строительства из-за грунтовых вод.

Вопрос бурно обсуждался и на публичных слушаниях, и в гордуме. Видеозапись с сентябрьского обсуждения в Думе выложил в интернет один из депутатов, а на следующий же день горадминистрация собрала по этому поводу большое совещание, пустив на него и журналистов.

Дебаты продолжались 2,5 часа. Сторонники строительства напирали на то, что школа здесь крайне нужна. Градозащитники с ними не спорили, но утверждали, что при желании можно найти для нее и другое место. К примеру, на улице Макаренко – за остановкой «Гражданская улица». Здесь сейчас находится интернат для детей с ограниченными возможностями, который можно перевести на участок меньшей площади. Власти ответили, что это слишком долгий процесс.

Упрямство градозащитников вызвано предыдущим печальным опытом. Ведь появись здесь школа, властям вкупе с застройщиками в дальнейшем проще будет переводить соседнюю с ней землю под новостройки. А это куда более серьезная угроза пока по-настоящему зеленому уголку города.

АРГУМЕНТ 1986 ГОДА

Доводы обеих сторон «Комсомолка» подробно приводила в «толстушке» от 30 октября. В отличие от «профильных» чиновников, активисты оказались куда более подкованы знаниями: в разгар страстей эколог и градозащитник Андрей Петруцкий взял слово и, встав, развернул огромную карту. Вернее – Проект зон охраны памятников истории и культуры Рязани 1986 года.

Согласно этому документу, участок входит в зону охраняемого ландшафта – то есть строить здания здесь нельзя. Причем уже по федеральному законодательству: соответствующее постановление Правительство РФ приняло в 2015 году. Стадионы, дороги и фонтаны – можно, поскольку это зона регулирования насаждений и сооружений. А вот школу никак. Спокойно свернув 33-летний манускрипт, эколог завершил свой недолгий монолог.

Его хватило: на следующий день Дума должна была окончательно проголосовать по вопросу перевода земли, но в последний момент сняла его с повестки дня. Объяснив это тем, что нужно прояснить вот тот самый момент с документом 1986 года.

Теперь выясняется, что прояснили. И одновременно объявили, что рассматривают новое место под строительство школы. Где? Не поверите – за остановкой «Гражданская улица».

КСТАТИ

Еще один зеленый участок в Рязани продолжает оставаться под угрозой застройки. Это площадка напротив манежа «Юность», на которой за федеральные деньги хотят построить крытый каток, а по сути – ледовую арену. Здание высотой 14 метров планируют втиснуть между манежем и жилыми домами притом, что прямо по соседству, помимо легкоатлетического комплекса, находятся бассейн «Аквамед» и спорткомплекс «Комета». Почему нельзя возвести новый спортобъект в другом районе города, там, где в нем нуждаются больше? Власти не говорят.

А КАК У НИХ?

Пару лет назад в Кургане за незаконную застройку осудили местного предпринимателя. Застройщика обвиняли по статье УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». За строительство на земле, часть которой располагается в зоне охраняемого ландшафта, он отправился в колонию-поселение на 2,5 года.

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