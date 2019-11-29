Власти уходят от ответа по очередной застройке в центре Рязани

23 ноября в Рязани прошла встреча руководства гор администрации с жителями Железнодорожного района. Субботним утром побеседовать с властью пришли порядка 200 человек, однако цели у собравшихся сторон – оказались разными.

В 10:00 конференц зал кванториума «Дружба» – битком: мест хватило всем, но с трудом. Вначале горожанам показали небольшой фильм о Рязани. Ну, вдруг кто не в курсе, какой у нас красивый город. Особенно с высоты птичьего полета.

Следом, после небольшого предисловия от префекта, пошел фильм уже конкретно об этом районе: о предприятиях и ж/д вокзалах, об изменениях последних лет, о душевных концертах ко Дню Победы.

Кадры шли, а вместе с ними утекало и время: встречу изначально ограничили полутора часами, а под конец второй фильмы 30 минут из них уже испарились. Тем временем пара сотен человек пришла явно не ради кино.

ВЫСЛУШИВАЛИ ПО ЗАДАНИЮ

Зачем сюда пришла власть, собравшимся объяснила глава горадминистрации: Елена Сорокина честно сказала, что встречи с жителями организуют по указанию губернатора. Их цель – собрать предложения по стратегическому развитию города. Мнения планируют объединить в единый пакет и разработать для Рязани план светлого будущего.

Зал встретил эти слова тишиной: против светлого будущего никто не возражал, но идти к нему хотелось бы по освещенной и, в идеале, ровной асфальтированной дорожке. Ну, той, что у дома и пока стоит в темноте, с ямами, а зимой покрывается льдом. Если эти работы входят в стратегию развития – все дружно за.

И люди начали высказывать свое: для этого нужно было поднять руку, а после, получив микрофон, за несколько минут выдать идею.

Когда этот этап, наконец, стартовал, желающих оказалось всего 2-3 человека. После пары выступивших, их было уже с дюжину… Отведенное на встречу время стремительно таяло: каждый из тех, кому доставался микрофон, про регламент тут же забывал – когда еще будет такая возможность! Потому остальные быстро осмелели, и теперь в зале колыхался уже лес рук желающих взять слово.

Поначалу вопросы решились задать лишь самые смелые, и их было немного.Фото: Екатерина СМБАТЯН

В числе озвученного – сплошь бытовые проблемы по конкретным адресам. Дороги, освещение, тротуары, магазины с алкоголем во дворах и прочее. Каждый второй при этом просил опилить деревья по конкретному адресу. Префект молчал.

Руководители же администрации кивали и уверяли, что все записывают, в том числе на видео. А позже разберутся по каждому вопросу в отдельности. Притом, что часть присутствовавших горожан высокопоставленные чиновники знали по имени, а значит, были в курсе озвученных проблем.

Кстати время встречи к тому моменту продлили на час, и теперь все шло довольно буднично: в череде мелких вопросов – тех, что касались конкретного дома/двора – публика просто ждала своей очереди.

НЕ ТУДА ХЛОПАЕТЕ

Первые аплодисменты сорвал мужчина, представившийся Сергеем Анатольевичем. Он «всего то» предложил установить в городе регламент для решения ЖКХ и прочих общебытовых проблем.

Зал дружно захлопал, власть молчала: на тот момент открытие выезда на Михайловку, перерытому из-за ремонта коллектора, снова перенесли. Уже в третий раз.

– Может, лучше уйти от создания красивых дворов и за 5-7 лет заделать в них ямы и сделать освещение? А потом уже заниматься красотой, – молвил Сергей Анатольевич, вновь вызвав одобрение зала.

Кстати, на это Елена Сорокина ответила, что город действительно планирует перейти на поквартальный ремонт дворов – вместо нынешнего точечного.

– Согласна. Потом, когда окончательно разбогатеем, и будем наводить красоты, – убила надежду на прекрасное Елена Борисовна.

Среди стратегических, не предложений, а скорее пожеланий, рязанцы попросили новый Музыкальный театр (нынешний по их словам уже мал) и памятник Пушкину на входе в ЦПКиО около Радиотехнического университета. Оваций не последовало. Людей упорно интересовали свет и дороги. Позже выяснилось, что общие точки все же есть.

К ЧЕМУ ТЕСНИТЬСЯ?

Одна из таких точек – площадью в 7 тыс. кв м – находится напротив манежа «Юность». Здесь мы сделаем необходимое историческое отступление.

Этот участок – спортивная площадка на открытом воздухе. Тут десятки турников, вкопанных еще в советские годы, и поле для игры в футбол, вокруг и поперек которого трусят любители пробежек на улице. Помимо них здесь многие годы занимались и студенты со школьниками, приходившие из близлежащих учебных заведений. Сейчас, кстати, учащихся стало меньше. В том числе из-за того, что площадка запущена: ее лишь изредка окашивают силами префектуры.

Футбольное поле заросло, хотя прежде его всегда содержали в порядке.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Проблемы начались с перевода земли из зеленой зоны в зону под спортивные объекты. Случилось это в 2012 году. Крупный предприниматель хотел построить именно здесь Ледовый дворец, желание одобрил тогдашний губернатор Олег Ковалев, и бизнесмен взялся за дело. Однако позже что-то не заладилось: самостоятельно оплатив и получив на руки проект дворца, разрешение на строительство бизнесмен так и не увидел. Земля осталась муниципальной и жители близлежащих домов выдохнули.

Они ратуют как раз за сохранение площадки под открытым небом. Во-первых, если ее застроят, то зеленых зон тут не останется вовсе. Во-вторых, на одном пятачке расположены сразу 3 (!) крупных спортобъекта: манеж «Юность», спорткомплекс «Комета» и бассейн «Аквамед». И местным, что детям, что взрослым, их реально хватает.

А вот стоянок под автомобили, на которых люди приезжают заниматься в те же спорткомплексы – не хватает уже катастрофически. Что называется «не проехать, не пройти». Если будет еще одно здание, предназначенное для массового пребывания людей, на пересечении улиц Шевченко и 2-й Линии установится уже постоянный транспортный коллапс.

В холодное время года турники, как правило, пустуют.Фото: Екатерина СМБАТЯН

А вот летом на площадке жизнь кипит вовсю!Фото: Фото читателя.

И это не мираж: опасность нависла вновь. Минувшей весной горадминистрация объявила конкурс на разработку проекта крытого катка, который хотят поставить именно здесь.

Это здание с несущими железобетонными конструкциями и искусственным льдом. Площадь хоккейного поля – не менее 1,5 тыс. кв. м, а трибуны должны вмещать 200 человек. В проекте: универсальный, тренажерный и хореографический залы, душевые и прочее. То есть это большой полноценный спорткомплекс.

Конкурс на разработку документов завершился в начале лета, проект обошелся городскому бюджету в 3,6 млн рублей. Жители узнали об этом… из СМИ.

Позже, обращаясь к властям, вразумительного ответа о необходимости четвертого (!) спорткомплекса именно здесь они так не услышали. Только: «Крытый каток нужен».

А кто спорит? Кругом все за. Особенно те, кто живет вдалеке от крупных спорткомплексов. На той же встрече в кванториуме они заявили о себе: когда всплыла эта тема, жительница улицы Березовой попросила, чтобы крытый каток сделали у них.

Обитатели же участка около «Юности» в очередной раз просили не ставить на последний кусок земли бетонную коробку.

– У меня ответ будет в декабре, как я вам и обещала – сказала Елена Сорокина. – Но огромное число жителей хотят каток.

Про еще большее число тех, которые хотят, мы писали выше. Эти люди живут во множестве других районов города, заставленных домами, магазинами – чем угодно, но никак не муниципальными спорткомплексами.

Что касается декабря, то ни один из активистов, спасающих площадку, про этот срок ранее ничего не слышал. Хотя бы теперь он обозначен.

Два плюса встречи в «Дружбе» все же есть. Во-первых, Елена Сорокина пообещала узнать про пустующий участок на Березовой – выяснить, чей он и подходит ли под спортобъект.

Во-вторых, по завершении общей части встречи жители Рощи все же пообщались с главой горадминистрации лично, спросив, почему нельзя построить каток на… месте бывшей ледовой арены!

Она находится на заброшенном, по сути, пустыре в самом центре города – около стадиона «Спартак». Эти несчастные серые стены, как могильный памятник всему советскому спорту, вводят в депрессию любого проезжающего мимо по улице Маяковского. И земля тут не частная! Елена Сорокина обещала разузнать и подумать.

Вот так, благодаря нескольким жительницам города власти услышали что-то действительно стратегическое из всего потока предложений по опиловке деревьев. Только рады ли, что услышали?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Страсти с участком на окраине Лесопарка, где хотят построить школу, пока затихли. Официально власти «обдумывают» дальнейшие шаги. По факту – проверяют заявление эколога и градозащитника Андрея Петруцкого о том, что это нарушение норм Проекта зон охраны памятников истории и культуры Рязани 1986 года. В случае нарушения стройкой может заинтересоваться уже прокуратура.