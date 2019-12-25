Новые жилые кварталы Рязани: Для тех, кто думает и смотрит в будущее

Всякий раз, приходя в дом, где живут дети, мы чувствуем особую атмосферу – легкую и радостную. В таких семьях люди относятся друг к другу с чутким вниманием и заботой, они всегда на одной волне и быстро находят общие темы с другими семьями.

И потребности у них зачастую очень похожи – комфортное жилье, зеленые и безопасные дворы, большие детские площадки, близость детских садов и школ. Найти жилье своей мечты семье с детьми сегодня все труднее, особенно в условиях плотной точечной застройки центра города – родители вынуждены были вычеркивать из списка необходимых благ то безопасную детскую площадку, то зеленый двор… Так было, пока в Рязани не появился новый развивающийся микрорайон Семчино – его жилые кварталы активно застраиваются и привлекают рязанцев не меньше, чем исторический центр.

– Сдаются новые дома, открываются новые торговые точки, детские центры, кафе и рестораны, сразу меняется перед глазами картинка. В центре деревья чаще срубают, чем высаживают. А у нас все благоустроено, много зелени, – рассказывают о своем районе жители Семчина.

Вопреки сложившимся стереотипам, в Семчино очень хорошо развитая инфраструктура. Комплексная застройка микрорайона позволяет решить сразу несколько задач: во-первых, будущие жильцы уже сразу будут обеспечены всем необходимым, а, во-вторых, получат повышенный комфорт жизни в домах небольшой этажности с просторными безопасными дворами и зелеными прогулочными зонами. Все это способствует формированию особой микросреды внутри квартала.

Тихо, спокойно и уютно – так характеризуют кварталы «Ломоносов» и «Видный» жители, выбравшие там квартиры. В чем же привлекательность жилых комплексов в этом отдаленном районе?

«ВИДНЫЙ»: ЕСЛИ ВЫ СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ

Первый квартал, в котором мы побываем, – «Видный». На сегодняшний день квартал «Видный» – это три сданных в эксплуатацию жилых комплекса и еще два строящихся. Новый 15-этажный кирпичный дом, который сейчас возводится на улице Рыбновской, 5, расположен в самом центре жилого квартала. Он так же, как и его сосед, 4-й дом, спроектирован с учетом передовых строительных технологий. Задумывая этот масштабный квартал, специалисты ГК «ЕДИНСТВО» постарались учесть различные нюансы и потребности людей, поэтому в ЖК «Видный» есть все необходимое для комфортной и спокойной жизни.

В домах жилого квартала «Видный» реализован современный рациональный подход к планировкам – с акцентом на максимальный комфорт для жизни и продуманное использование площади. В зависимости от желания и возможностей можно выбрать разнообразные планировки квартир – от уютных студий, которые позволят создать свое неповторимое пространство, до вместительных двухкомнатных и трехкомнатных квартир для большой семьи. Здесь нет узких коридоров и бесполезных углов, а на вместительной кухне можно проводить семейные ужины и собирать друзей. Эффективное использование площади – залог того, что можно подобрать вариант, отвечающий именно вашим потребностям.

Главный акцент в домах сделан на умных системах, которые помогают семьям экономить свой бюджет. Во-первых, здесь предусмотрена система индивидуального, поквартирного отопления. Оно дешевле центрального, так как вы платите по счетчику только за истраченное количество газа. И выгода потребителя при оплате отопления и горячей воды исчисляется в тысячах рублей. При этом никаких отключений воды и тепла извне просто быть не может! Так же и с электричеством – от перебоев электроэнергии жильцы защищены с помощью системы резервного питания. Сохранить тепло в квартирах помогут окна с двухкамерным стеклопакетом.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

В основе проекта «Видный» – идея создать особую среду, где будет все, что нужно для комфортной жизни. Руководствуясь принципами смарт, такими, как функциональность, удобство и дизайн, специалисты ГК «ЕДИНСТВО» стремятся создать интегрированное полезное пространство, где понятия «мой двор», «мой дом» и «моя квартира» становятся единым целым.

Благоустроенная территория вокруг дома становится одним из важнейших факторов, которые люди оценивают при выборе новостройки. Детские площадки, спортивные зоны, зеленый двор, наличие парковок, безопасность территории – все это уже не приятное дополнение, а обязательные атрибуты. Покупатели все чаще задумываются о том, где они смогут отдыхать вне дома, но все же рядом с ним. Поэтому в новом жилом квартале большое внимание уделяется дворовой территории дома, где можно интересно провести время, спокойно отдохнуть с детьми или заняться спортом.

Современная детская площадка – это место, где ребенок узнает окружающий мир свободно, легко и безопасно, развиваясь при этом. Умные детские площадки оснащенные и безопасные не только с точки зрения экологии, они травмобезопасны благодаря специальному смягчающему покрытию. Именно с большой заботой о самых маленьких жителях на территории квартала спроектировано функциональное пространство с игровыми и спортплощадками для отдыха и развития детей всех возрастов.

Важно отметить, что возле всех входных групп предусмотрены пандусы.

В непосредственной близости от кварталов «Ломоносов» и «Видный» работает множество магазинов, торговых центров, совсем рядом с жилыми кварталами – зеленая зона, поля и прогулочные зоны. Из социальных объектов жителям доступна поликлиника, детский сад, а в скором времени появится и своя школа. Вопрос транспортной доступности в микрорайоне тоже уже давно решен – с центром и другими частями города Семчино связывает несколько маршрутов.

А удобное расположение жилого комплекса позволяет без проблем добраться как до центра Рязани, так и выехать за город. Время в пути до центра города будет занимать всего 1520 минут!

«ЛОМОНОСОВ»: ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ О ГЛАВНОМ

Жилой квартал «Ломоносов» – это продолжение комплексной застройки микрорайона Семчино. Он уже включает в себя пять заселенных домов и еще один, строящийся на улице Семчинской, д. 3 кор. 2.

Жилой квартал «Ломоносов» включает в себя пять заселенных домов и еще один строящийся – уникальный дом переменной этажности, одна секция которого из кирпича, а другая – каркасно­монолитная.

О последнем стоит рассказать отдельно. Это уникальный дом переменной этажности, одна секция которого – 15-этажная – из кирпича, а другая – каркасно-монолитная высотой в 20 этажей. Интересно, что в рамках одного жилого комплекса покупатели могут выбрать не только материал, из которого будет построена его квартира, но и планировку – функциональный смарт или классику, выполненную по всем стандартам эргономики жилья. Суть смарт-жилья в том, что вся площадь использована таким образом, чтобы не загромождать свободное пространство, но вместить все удобства. В нем нет мертвых зон, длинных неудобных коридоров – в расчет идет каждый квадратный метр. Кстати, по статистике, функционал планировок смарт-квартир выше на 40%. Продуманная до мелочей организация пространства и тщательно выверенные пропорции комнат создают ощущение комфорта и уюта. Можно сказать, что ГК «ЕДИНСТВО» удалось найти золотую середину между красотой и функциональностью.

Если по утрам вам нравится наблюдать, как небо раскрашивается яркими полосами рассвета, или провожать уходящий день, любуясь закатом, покупайте верхние этажи. Оттуда открывается прекрасный вид на пойму реки Оки и на город.

Позаботились строители и о комфорте в каждой квартире. Обеспечивается он за счет установки экономного индивидуального отопления и горячего водоснабжения, а также панельных радиаторов с возможностью терморегуляции. А для учета и контроля расхода газа и воды применяются газовые счетчики, установленные в кухне каждой квартиры. Независимо от площади, вида из окна и цены, все квартиры строятся в строгом соответствии с нормами противопожарной безопасности. А поскольку в домах индивидуальное отопление, то особое внимание уделено системе вентиляции квартир.

ДВОР КАК МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Однако наша жизнь не ограничивается стенами квартиры, пусть и самой идеальной. Удобство, простор, безопасность нам необходимы так же и во дворе. ГК «ЕДИНСТВО» затем и занялась строительством целых кварталов, чтобы сделать территорию комфорта для своих жителей – маленьких и взрослых – как можно шире.

Так, разрабатывая «дворовую» концепцию планирования, застройщик поставил для себя задачу – воссоздать атмосферу тихих и безопасных «дворов из детства». Здесь найдется место и для шумных детских игр, и для мам с колясками, и для пожилых людей. Во дворе установлены детские игровые площадки для малышей и ребят постарше, а также площадка workout для сторонников здорового образа жизни. А травмобезопасное покрытие позволит избежать ушибов и травм при падении. Прогулочные зоны, скамейки для отдыха, много зелени – кустарники, красивые клумбы с цветами – делают дворы жилого квартала «Ломоносов» местом притяжения для жителей.

Предусмотрены здесь и места для гостевой парковки автомобилей, так что смело зовите друзей – места хватит.

В квартале, согласно действующим требованиям, создана доступная безбарьерная среда – установлены специальные подъемники и пандусы для удобства маломобильных групп населения.

Разрабатывая «дворовую» концепцию планирования, застройщик поставил для себя задачу – воссоздать атмосферу тихих и безопасных «дворов из детства».

СЕГОДНЯ КУПИЛ – ЗАВТРА НОВОСЕЛЬЕ!

Рассматривая покупку квартиры в новостройке, мы заранее морально готовимся к тому, что придется доводить ее до ума собственными силами. Обычно на это уходит от 6 до 12 месяцев, прежде чем можно будет въехать. Финансовые затраты у всех разные в зависимости от потребностей и возможностей, но тем не менее ремонт требует значительных финансовых затрат. За последний год строительные материалы значительно выросли в цене, а доходы остались прежними, если не упали. Да и ждать новоселья несколько месяцев могут себе позволить далеко не все. Поэтому, заботясь о своих клиентах, группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает услугу «квартиры с отделкой в ЖК «Видный».

Застройщики стараются найти золотую середину между стоимостью ремонта и качеством работ и материалов. Оптимизации расходов на ремонт удается добиться, прежде всего, за счет прямого сотрудничества с производителями отделочных материалов и техники, дизайнерскими студиями. При этом стройматериалы, сантехника, стеклопакеты, инженерные системы, применяемые в новостройках соответствуют современным требованиям качества.

На выбор предлагается три стиля дизайна, которые отличаются друг от друга индивидуальными акцентами: «Вальс», «Танго» и «Джаз». Однако застройщик не ограничивает выбор отделки только предложенными вариантами. В индивидуальном порядке специалисты готовы выполнить любое пожелание клиента.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает услугу «квартиры с отделкой в ЖК «Видный» в трех стилях: «Вальс», «Танго» и «Джаз».

ВАЖНО!

Сделав выбор в пользу той или иной квартиры, тщательно продумайте, чего вы ожидаете от этого объекта недвижимости. Это поможет вам быстрее определиться и найти оптимальный вариант покупки. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность – покупка за наличные. Ипотека – подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка – вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов покупки оплаты: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Благодаря развитой программе лояльности практически по каждому объекту в обоих жилых кварталах действует система акций и скидок. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных затрат – ни финансовых, ни временных. Также на жилые комплексы распространяется программа «Трейд-зачет: старое на новое». Среди ее основных плюсов – возможность выбрать квартиру и забронировать ее на срок до трех месяцев, зафиксировать цену за квадратный метр и передать все хлопоты по реализации старого жилья юристам компании.

В ГК «ЕДИНСТВО» всегда найдут возможность сделать приятный сюрприз для своих клиентов.

НА ЗАМЕТКУ

Отличная новость для тех, кто все это время отказывал себе в изменении качества жизни по финансовым соображениям – в декабре в ГК «ЕДИНСТВО» стартовала акция «Спеццены». Изучив потребности клиентов, специалисты компании сформировали пул квартир, которые можно приобрести по особой цене. На выбор покупателей разнообразные планировки, метраж, этажность. И только условия покупки для всех одинаково выгодные.

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