Засохшее наследие: в Касимовском районе гибнет сад ученого Алексея Яблокова

В декабре сотрудники рязанского управления Россельхознадзора внепланово проверили земельный участок в деревне Петрушево Касимовского района. Особенность данного участка в том, что он должен был стать наследием ученого, эколога и общественного деятеля Алексея Владимировича Яблокова.

В прошлом году инспекторы уже проверяли данный участок, собственником которого является сын известного ученого, но тогда тот отделался устным внушением и заверил о продолжении работ по устранению нарушений.

Сейчас же сотрудники Россельхознадзора установили, что земельный участок площадью 67 188 кв. метров находится в запустении, на всей площади покрыт сухостоем. Высота сорняков достигает половину человеческого роста. Ранее посаженые на участке саженцы плодовых деревьев, в том числе и самим Алексеем Яблоковым, засохли.

По факту выявленных нарушений в отношении собственника земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении.

Сейчас «Яблоков сад» находится в запустении. Фото: ГТРК «Ока».

Напомним, в 2013 году ученый Алексей Яблоков в интервью журналу «Экология и право» рассказал, что его самое любимое место на земле — деревня Петрушово Касимовского района.

«Живем там с женой подолгу, по полгода. Воздух, тишина. В Петрушове хорошо работать. Забота нескольких последних лет – парк, который мы с ней [женой] затеяли в деревне, купив за смешные деньги несколько гектаров земли сельхозназначения. После двух лет мучений освоил выращивание яблонь из семечек. Год назад 300 яблонь пересадили из школки в грунт, и около двухсот выжило! Несколько дней назад из другой школки пересадили в грунт 65 маньчжурских орехов, еще сотня ждет пересадки. Мечтаю, чтобы после меня осталось что-то вроде докучаевских дубрав», — сказал несколько лет назад Алексей Владимирович.

Алексей Яблоков с женой Дильбар Кладо в деревне Петрушово на крыльце построенной при его участии часовне. Фото: партия «ЯБЛОКО».

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Владимирович Яблоков родился в 1933 году.

Советский и российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН (1984), доктор биологических наук (1966), профессор (1976), почетный председатель Московского общества защиты животных.

С 8 августа по 29 декабря 1993 года являлся советником президента России по вопросам экологии и охраны здоровья.

Автор более 450 научных работ в области популяционной биологии, экологии, радиобиологии, охраны природы, в том числе 24 монографий и учебников, переведенных в США, Германии, Японии, Индии и других странах.

Скончался 10 января 2017 года в Москве.

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

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