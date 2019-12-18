«Старожиловскую птицу» оштрафовали за снятие плодородного слоя почвы
Специалисты рязанского управления Россельхознадзора провели проверку ООО «Старожиловская птица» по факту несоблюдения требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что ООО «Старожиловская птица» является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения в Старожиловском районе. Как объяснил проверяющим директор предприятия Владимир Мазур, самовольное снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы с помощью тяжелой техники произошло при строительстве площадки пометохранилища. Рабочие обуртовали бульдозером участок общей площадью 0,4 га со смещением минимального слоя почвы.
Во время осмотра инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы почвы с дна площадки и с буртов для их дальнейшего исследования на агрохимические показатели и химико-токсикологические показатели.
После проверки ООО «Старожиловская птица» признали виновным в самовольном снятии плодородного слоя почвы и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU