«Старожиловскую птицу» оштрафовали за снятие плодородного слоя почвы

СЕГОДНЯ 07:25 2019-12-18T07:40:18+03:00

Рабочие предприятия бульдозером прошлись по землям сельхозназначения, чтобы потом построить пометохранилище

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Специалисты рязанского управления Россельхознадзора провели проверку ООО «Старожиловская птица» по факту несоблюдения требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что ООО «Старожиловская птица» является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения в Старожиловском районе. Как объяснил проверяющим директор предприятия Владимир Мазур, самовольное снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы с помощью тяжелой техники произошло при строительстве площадки пометохранилища. Рабочие обуртовали бульдозером участок общей площадью 0,4 га со смещением минимального слоя почвы.

Во время осмотра инспекторы Россельхознадзора отобрали пробы почвы с дна площадки и с буртов для их дальнейшего исследования на агрохимические показатели и химико-токсикологические показатели.

После проверки ООО «Старожиловская птица» признали виновным в самовольном снятии плодородного слоя почвы и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU