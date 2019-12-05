Ставки снижены: ипотека от Сбербанка стала еще доступнее

С 22 ноября Сбербанк снизил ставки по ипотечному кредиту в среднем на 0,3%, поэтому ипотека стала еще более доступной. По словам начальника управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олега Сычева, ставки по готовому жилью для широкой категории граждан начинаются от 8,5% — выплата с 1 млн порядка 7,6 тысяч рублей в месяц. Не правда ли доступно?

— Это молодая семья, где один из супругов не достиг 35 лет, либо неполная семья, где родитель не достиг 35-летнего возраста и получает зарплату на карту нашего банка, — рассказывает Олег Владимирович. — Понятно, что большинство зарплатных проектов в регионе – это именно проекты нашего банка. Да и, собственно, любую ставку по ипотеке на приобретение готового жилья возможно снизить на 0,3%. Как это сделать? С помощью портала «ДомКлик» — это один из проектов экосистемы Сбербанка, которая помогает гражданам во всех аспектах жизни.

На сайте «ДомКлик» можно продать и купить жилье, рассчитать ипотеку. Если разместить объявление на портале или попросить агентство недвижимости это сделать, то после соблюдения условий публикации, появляется скидка по ипотеке на 0,3%. Если человек продает квартиру, то сделает он это гораздо быстрее, так как покупатели более заинтересованы в приобретении жилья, где есть скидка по ипотеке.

Начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

— Не секрет, что сейчас более 50% сделок с недвижимостью проходит как раз с ипотекой, и поэтому скидка очень востребована, — продолжает Олег Сычев. — Так же на «ДомКлик» размещен полный спектр рязанских новостроек, где тоже можно выбрать себе квартиру. По новостройкам ставки у нас также снижены и составляют для клиентов, получающих на карты Сбербанка от 8,7%. При этом маленький лайфхак – если созаемщиком будет хотя бы один человек, получающий зарплату на карту Сбербанка – супруг, мама, папа или вообще посторонний человек, то и ставка будет минимальная.

Помимо этого, наши земляки могут воспользоваться совместными программами с застройщиками «Зеленый сад» и «Северная компания», в рамках которых ставка кредитования составляет от 6,7%.

ГОСПОДДЕРЖКА И ШИРОКИЙ СЕРВИС УСЛУГ

Если говорить о строящемся жилье, то в Сбербанке по-прежнему действует ипотека с государственной поддержкой. Когда рождается второй и последующий ребенок после 1 января 2018 года, и человек покупает квартиру на первичном рынке, то процентная ставка составит всего 5% годовых. То есть реально мера поддержки молодых семей в стране реализуется в полной мере.

Кроме того, если есть материнский капитал, и семья берет ипотеку, то можно не дожидаться достижения 3-летнего возраста ребенка, и направить деньги материнского капитала – 453 тысячи рублей в счет погашения ипотеки.

— Рязанское отделение Сбербанка плотно сотрудничает с местными органами власти, — говорит Олег Сычев. — В городе реализуется уникальная программа «Муниципальная ипотека» для многодетных, неполных семей или для всех сотрудников бюджетных учреждений. Можно обратиться в Рязанский ипотечный фонд на улице Горького, дом 3 и стать участником программы. После этого на протяжении 5 лет вам будет субсидироваться процентная ставка. То есть, за 5 лет вернут более 10% от суммы взятого кредита. В итоге, 10% через Рязанский ипотечный фонд, 453 тысячи рублей – материнский капитал, до 650 тысяч рублей – налоговый вычет на доходы физических лиц. Квартиру можно приобрести практически бесплатно. А если после 1 января 2019 года третий или последующий ребенок, 450 тысяч рублей вам вернет государство.

Не секрет, что ипотека в Сбербанке одна из самых технологичных. Банк предоставляет широкий перечень сервисов. Например, сделка по ипотеке проводится либо непосредственно в офисе Сбербанка, либо в офисе застройщика, что сэкономит время на походы в МФЦ, общении с регистрирующими органами, поскольку документы передаются по защищенным каналам связи. Полученные таким образом документы нельзя будет потерять.

Кроме того, Сбербанк – это единственный банк, который предлагает своим клиентам сервис безопасных расчетов. Он позволяет безопасно рассчитаться продавцу и покупателю. Когда на кону стоят огромные деньги и квартира – это важно. Сумма депонируются на специальном счете, но перечисляется продавцу только после регистрации перехода права на квартиру. Сервис безопасных расчетов полностью снимает все риски потери денег.

ЧЕМ БЫСТРЕЕ ГАСИТЕ КРЕДИТ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕПЛАТА

— В отличие от других банковских продуктов, ипотеку нельзя оценивать в моменте, потому что средний срок, на который люди берут ипотеку – от 10 до 30 лет, — рассказывает начальник управления по работе с партнерами. — При этом есть мнение, что банки при досрочном погашении ипотеки все равно берут все проценты. Это не так, чем быстрее в Сбербанке вы гасите кредит, тем меньше переплата. В ипотеке Сбербанка можно один раз в год менять дату платежа. Допустим взяли 10-го числа, а вам удобнее гасить 5-го, сразу после получения зарплаты, то можно обратиться в банк и перенести дату платежа. Кроме того, мы можем менять предмет залога в период действия ипотеки и выделять доли несовершеннолетним детям. Это очень важно, потому что ипотека – продукт длительный, и в это время семья может захотеть изменить свои жилищные условия.

Но и это еще не все. Сбербанк помогает своим клиентам получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку. Налоговый консультант прямо в отделение банка поможет просчитать сумму вычета, заполнить декларацию и подготовить все необходимые документы. Человеку останется только предоставить документы в налоговую службу. После проверки деньги поступят на счет клиента.

НОВОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВОК

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. С 29 ноября Сбербанк значительно снизил ставки по ипотеке на рефинансирование.

— Если клиент получил ипотеку в другом банке, платит ее, но процент выше, или банк не идет ему навстречу в плане выдела доли, переноса даты и других удобных сервисов, то заемщик может обратиться к нам и рефинансировать свою ипотеку всего под 9% годовых, — продолжает Олег Сычев. — В сумму рефинансирования могут войти и потребительские кредиты, что значительно снизит финансовую нагрузку на человека.

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