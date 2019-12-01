Потенциальных загрязнителей воздуха в Рязани призвали допустить на производство общественных инспекторов

Напомним, что круглый стол, посвященный экологии Рязани, состоялся в октябре. Результаты обсуждения, критику и предложения Министерство природопользования Рязанской области отразило в резолюции, направленной всем сторонам процесса: крупным промышленным предприятиям, исполнительной власти, контролирующим органам и, разумеется, общественности. Шесть пунктов объединили в себе инициативы, реализация которых, безусловно, прямо или косвенно будет способствовать защите населения Рязани от загрязняющих воздух выбросов.

1. Промышленным предприятиям в рамках соблюдения прав граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и демонстрации своей «открытой политики» представить в Министерство природопользования Рязанской области свои предложения по организации и порядку допуска на промышленные площадки представителей общественности по требованию последних с учетом требований действующего законодательства.

2. Министерству природопользования Рязанской области, Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора (Рязанское подразделение), региональному Управлению Роспотребнадзора, Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре рассмотреть возможность присутствия представителей общественности при проведении отбора проб атмосферного воздуха, а также присутствия при проведении рейдовый и контрольно-надзорных мероприятий.

3. Администрации Рязани в целях устранения сомнений в объективности замеров атмосферного воздуха экологической лабораторией МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Рязани» организовать регулярную поверку оборудования лаборатории, а также получение аккредитации и лицензии Госгидромета в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Приокскому межрегиональному управлению Росприроднадзора (Рязанское подразделение), региональному Управлению Роспотребнадзора, Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре активнее реализовывать весь комплекс имеющихся полномочий в отношении промышленных объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору и осуществляющих загрязнение воздуха.

5. Общественным организациям «Экологический Рязанский Альянс» и «Дышим Чистым» при осуществлении своей деятельности ответственно, объективно и всесторонне информировать население об экологической ситуации в Рязани и принимаемых мерах.

6. Промышленным предприятиям, имеющим желание провести на своей территории круглые столы, посвященные вопросам защиты атмосферного воздуха с аналогичным списком участников, в срок до 27 декабря 2019 года направить соответствующую заявку в свободной форме в областное Министерство природопользования. При этом, каждое предприятие, принимающее круглый стол, берет на себя обязательство проведения экскурсии по промышленным площадкам для всех участников круглого стола с целью освещения реализации на производстве природоохранных инициатив.

Надеемся, что резолюция будет услышана всеми: и чиновниками, и бизнесменами, и надзорными органами. Ведь где бы мы ни работали, какой бы пост мы ни занимали, мы остаемся жителями Рязани, а значит, должны содержать свой дом, свою среду обитания в порядке и чистоте.

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