Для прозрачности рязанского воздуха необходим прямой диалог

8 октября в Доме общественных организаций «Комсомолка» провела круглый стол, на котором обсуждались проблемы загрязнения воздуха рязанскими предприятиями. Это была, пожалуй, самая представительная из подобных дискуссий, состоявшихся за последнее время.

Участие в разговоре приняли как представители власти: зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов, министр природопользования области Сергей Абрамов и глава администрации Рязани Елена Сорокина, так и государственных надзорных органов, общественных организаций, а также представители только трех предприятий – АО «РНПК», ООО «Завод ТЕХНО» и Рязанского кожевенного завода из внушительного списка приглашенных.

Обсуждался самый широкий спектр проблем – от сокращения выбросов со стороны промышленников до грамотного выбора строительных площадок вновь возводимых микрорайонов с обязательным учетом розы ветров.

Зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов (справа), министр природопользования области Сергей Абрамов эмоционально отвечали на вопросы присутствующих.

– Сегодня на одной площадке мы объединили представителей региональной власти, контрольно-надзорных органов, общественности, промышленных предприятий. Сейчас необходим такой широкий и открытый диалог. Нам важно обсудить тему со всеми заинтересованными сторонами и совместно определить пути решения вопроса, – сказал Дмитрий Филиппов.

745 жалоб уже в этом году

Дашково-Песочня, как сообщил региональный министр природопользования Сергей Абрамов, по-прежнему остается самым проблемным микрорайоном областного центра с точки зрения экологии:

– За девять месяцев 2019 года стационарные посты министерства 42 раза фиксировали здесь превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду и диоксиду серы. Замеры проводятся 24 часа в сутки через каждые 20 минут. На нарушителей были наложены административные штрафы на общую сумму в 648 тысяч рублей. Однако в компетенции минприроды региона – контроль над региональными предприятиями. А в подавляющем большинстве случаев загрязнителями рязанского воздуха оказываются предприятия, подлежащие федеральному надзору. Выбросы с них во много раз выше.

В свою очередь, представители федеральных надзорных ведомств посетовали, что их полномочия ограничиваются законодательно, и они не вправе, не имея на то причин, нагрянуть на тот или иной завод с внеплановой проверкой. Хотя в АО «РНПК», по словам представителя Росприроднадзора Натальи Морозовой, их служба за 9 месяцев текущего года заходила с проверкой уже 14 раз, как с плановой, так и внеплановой.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Глава городской администрации Елена Сорокина доложила, что у муниципальных властей по-прежнему нет прописанных в законе полномочий по контролю за атмосферным воздухом. Но, даже несмотря на это, они стараются делать все, для того, чтобы рязанцы дышали полной грудью:

– По согласованию с правительством Рязанской области администрация Рязани разработала порядок по взаимодействию с государственными контрольно-надзорными органами по расследованию случаев загрязнения атмосферного воздуха. Если за два часа поступает более трех обращений, на проверки выезжают городские лаборатории. И если ПДК выше нормы более чем в два раза, данные передаются в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и минприроды. Так, за девять месяцев текущего года мы получили 745 жалоб на качество воздуха. Однако передвижная лаборатория не зафиксировала ни одного серьезного превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, но могло это произойти либо изза несовершенства лаборатории, либо по причине несовершенства методов мониторинга.

По мнению Сорокиной, главной проблемой в этом году стало возгорание отходов на территории бывшего завода «Химволокно»:

– Неприятный запах был из-за того, что ООО «Эко-шлак» по договору аренды незаконно осуществляла прием и временное складирование отходов. По факту нарушений работает следственный комитет.

Руководитель Росгидромета Ольга Гробова (слева) представила свои данные,

Выступая на круглом столе, руководитель Росгидромета Ольга Гробова представила свои данные, согласно которым ведомством в 2019 году было отобрано и проанализировано более 23 тысяч проб воздуха в областном центре:

– Разовые загрязнения были зафиксированы во всех микрорайонах города, но они не превышали предельно допустимые нормы. Если мы сравним эти данные с аналогичным временным периодом за 2018 год, то загрязнение атмосферного воздуха можно квалифицировать, как низкое. Кроме того, если мы сравним данные последних лет с показателями 20152017 годов, где наблюдались превышения ПДК по фенолу, формальдегиду и другим веществам, то увидим явно положительную динамику в этом вопросе. Однако, тогда жалоб на качество воздуха от горожан поступало значительно меньше, чем в последующие годы, когда ситуация стала уже более благоприятной.

Чаще всего, по мнению некоторых участников круглого стола, жалуются на неприятные запахи, которые в принципе сами по себе безвредны.

Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина сообщила о результатах запроса в региональном Минздраве данных по заболеваемости органов дыхания и онкологии – предположение о взаимосвязи вредных выбросов и заболеваемости не подтвердилось. Рост числа заболевших раком зафиксирован в поликлинике завода «Красное знамя», к которой приписаны жители поселков Приокский и Ворошиловка. Эти районы считаются относительно благополучными с точки зрения экологии по сравнению с микрорайонами Дашково-Песочня, Соколовка, поселками Строитель, Мирный, Шлаковый. Епихина сказала, что важно информировать жителей города о работе чиновников, чтобы не возникали слухи и связанные с ними проблемы.

Круглосуточный контроль

Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среде АО «РНПК» Евгений Макеев (слева) рассказал о том, что в компании разработан и действует проект нормативов ПДВ.

Выступая с докладом, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среде АО «РНПК» Евгений Макеев рассказал о том, что в компании разработан и действует проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу:

– Нормативы установлены в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ по охране атмосферного воздуха. АО «РНПК» также имеет разрешение на выброс веществ в атмосферный воздух согласно приказа Управления Росприроднадзора по Рязанской области по установленным нормативам ПДВ. Кроме того, АО «РНПК» имеет санитарно-защитную зону, которая соответствует всем санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Евгений Макеев пояснил, что для проведения мониторинга атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны организован круглосуточный контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха силами экологической лаборатории АО «РНПК» с использованием двух передвижных постов, а также с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории по договору.

Система мониторинга по контролю за атмосферным воздухом включена в единую систему государственного экологического мониторинга.

– Вся необходимая измерительная информация с результатами, полученными экологической лабораторией АО «РНПК», а также сторонней аккредитованной лабораторией при контроле атмосферного воздуха представляется в ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова», которая является научным методологическим центром Росгидромета. Также РНПК регулярно информирует Роспотребнадзор, Росприроднадзор и администрацию Рязани о результатах контроля за атмосферным воздухом на границе санитарно-защитной зоны и промышленной площадке предприятия.

Проверки воздуха должны стать открытыми

То и дело во время разговора всплывала тема усиления общественного контроля и того, как сделать, чтобы члены таких комиссий могли как можно быстрее оказываться на предприятиях-нарушителях. Дело в том, что многие из расположенных на территории региона предприятий являются режимными объектами, попасть на которые так просто не удастся даже руководствуясь самыми благородными намерениями.

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

– Представители предприятий рассказали нам, как много они делают для сокращения выбросов в атмосферу, как модернизируют свое оборудование и технологии. Надзорные органы сообщили о проверках, которые они проводят для контроля за состоянием окружающей среды, – сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. – Но очень часто люди ни о чем этом не знают, причем изза непрозрачности такой работы. Именно поэтому привлечение общественности мне кажется наиболее эффективной мерой взаимодействия в этой сфере.

По результатам круглого стола будет подготовлен итоговый протокол. В него войдут предложения, мнения и замечания всех участников дискуссии и даже тех, кто не успел выступить перед собравшимися из-за нехватки времени, выделенного для разговора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Суфранович, председатель региональной общественной организации «Дышим чистым»:

– Наконец-то жители Рязани стали выходить из смертельно опасной комы равнодушия, что не осталось без внимания руководителей города. Если подвести общий итог круглого стола, то, очевидно, что вопросов стало еще больше. Но, тем не менее, мы видим положительный сдвиг общей ситуации в сторону попыток осмысления серьезности ситуации с экологией в городе со стороны уполномоченных надзорных органов и наметившимся планом разработки отдельных мероприятий для ее разрешения.

Мы очень надеемся, что такая встреча – это начало движения для восстановления адекватного взаимодействия между властями, промышленными предприятиями и населением, которое позволит создать действительно благоприятную и комфортную среду обитания в городе Рязани.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

На территории рязанского Южного промузла расположено множество предприятий, которые являются потенциальными загрязнителями воздуха. Вот только некоторые из них: бывший завод «Центролит», где находится группа предприятий, специализирующихся на литье и обработке цветных металлов, АО «Промышленные катализаторы», ООО «ЖБИ5», ООО «Стройбазис», ООО «Завод смазочных материалов», «Гардианстекло Рязань», ОАО «Рязанский завод резинотехнических изделий», АО «Рязанский картоннорубероидный завод» и ряд других.

КСТАТИ

Из списка дюжины предприятий, которым были отправлены приглашения для участия в круглом столе, пришли только три: РНПК (НК «Роснефть»), ГК «Русская кожа» и завод «Техно» (компания «Технониколь»).

ЗАО «Автолит», ЗАО «КПВР «Сплав», ООО «Завод ШИНГЛАС», ООО «РОСА1», ООО «СОЮЗПТИЦЕПРОМ», ООО «РЕМИКС ХОЛДИНГ», деятельность которых потенциально может влиять на загрязнение атмосферного воздуха в Рязани, не поддержали инициативу регионального правительства и просто проигнорировали приглашения по участию в заседании круглого стола по вопросам охраны атмосферного воздуха.